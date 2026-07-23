Banda News: एमपी की घाटियों में लगातार बारिश से बढ़ी केन व यमुना
Banda News: पैलानी (बांदा)। मध्य प्रदेश के पन्ना द्वारा लगातार बारिश के कारण बांध उफनाने लगे हैं। केन और यमुना नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। अधिकारियों ने अलर्ट जारी किया है। एसडीएम ने निरीक्षण कर ग्रामीणों को सचेत किया। बच्चों को जल में जाने से रोकने, तथा बाढ़ चौकियों को सतर्क किया गया है।
Banda News: पैलानी (बांदा)। सरहद से जुड़े एमपी की पन्ना की घाटियों में कई दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण बांध उफनाने लगे हैं और वहां से लगातार पानी डिस्चार्च किया जा रहा है। इससे केन और यमुना दोनों का जल स्तर अब तेजी से बढ़ने लगा है। गुरुवार को भूरागढ़ में केन नदी खतरे के निशान से आठ तो यमुना13 मीटर दूर हैं। संभावित बाढ़ को देखते हुए अधिकारी भी अलर्ट हो गए हैं। एसडीएम पैलानी ने केन व यमुना नदियों की स्थिति देखी। आसपास के ग्रामीणों को सचेत किया। लेखपाल व सचिवों सहित ग्राम प्रधान आदि को पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। सीमावर्ती मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर व सतना जनपदों में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इससे इन तीनों जिलों से होकर गुजरी केन नदी भी अब मचलने लगी है। इसमें पिछले तीन दिनों से लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। इससे केन व यमुना के किनारे बसे करीब एक सैकड़ा गांवों में भी ग्रामीणों की नींद गायब है। गुरुवार को शाम चार बजे तक केन नदी का जलस्तर 95.18 मीटर रहा, जो चेतावनी बिंदु 103 मीटर से महज आठ मीटर दूर है। यहां खतरे का निशान 104 मीटर पर है। जबकि चिल्ला में यमुना नदी का जलस्तर 86.03 मीटर रहा, जो चेतावनी बिंदु से अभी 13 मीटर दूर है। यहां खतरे का निशान 100 मीटर पर है। लगातार बढ़ते जल स्तर को देखते हुए एसडीएम पैलानी ने सभी बाढ़ चौकियों को एलर्ट मोड पर कर दिया है। गुरुवार को उन्होंने खुद स्थलीय निरीक्षण किया। उनका दावा है कि संभावित बाढ़ को लेकर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं。
बढ़ रही नदियों में छोटे बच्चों को जाने से रोकें
पैलानी। एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने गुरुवार को दोपहर चिल्ला स्थित केन नदी व यमुना नदी के संगम का निरीक्षण किया। वहां मौजूद लोगों को सतर्क किया। कहा कि केन नदी में छोटे-छोटे बच्चों को स्नान करने न जाने दें। नदी किनारे मवेशियों को न ले जाने की अपील की। एसडीएम ने पैलानी कस्बे स्थित केन नदी पुल से केन नदी की बहती जलधारा को देखा तथा आवागमन कर रहे राहगीरों से संभावित बाढ़ को लेकर जानकारी ली। वहीं तहसीलदार पैलानी राधेश्याम सिंह ने अलोना व खप्टिहाकला गांव पहुंचकर केन नदी का स्थलीय जायजा लिया। ग्रामीण से संभावित बाढ को लेकर सीधे संवाद स्थापित किया।
कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश
बांदा। जनपद में गुरुवार को करीब 14 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सुबह कुछ देर के लिए धूप निकली। दोपहर में रिमझिम वर्षा हुई। इसके बाद मौसम फिर साफ हो गया। शाम को चार बजे अचानक आसमान में काले घने बादल छाए और तेज वर्षा हुई। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम विभागाध्यक्ष डॉ.दिनेश शाह ने बताया कि गुरुवार को अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। 14.6 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई है।
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