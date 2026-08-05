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Banda News: बिसंडा मंडी में लापरावाही से भींगा सैकड़ों क्विंटल गेहूं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: पुनाहुर के बिसंडा उपमंडी में सरकारी खरीद केंद्रों पर सैकड़ों क्विंटल गेहूं भारी बारिश में भींग रहा है। लंबे समय से उठान न होने के कारण गेहूं सड़ने की कगार पर है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और जल्द कार्रवाई की मांग की है।

Banda News: बिसंडा मंडी में लापरावाही से भींगा सैकड़ों क्विंटल गेहूं

Banda News: पुनाहुर । बिसंडा उपमंडी स्थित सरकारी खरीद केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर खरीदा गया सैकड़ों क्विंटल गेहूं भारी बारिश में भींग रहा है। लंबे समय से उठान न होने के कारण यह मंडी में ही डंप है। गेहूं को तिरपाल से ढककर बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश के चलते बड़ी मात्रा में गेहूं सड़ने की कगार पर है। मंगलवार को जांच के लिए पहुंचे एआर अंशुल कुमार पर स्थानीय लोगों ने कागजी खानापूर्ति कर लौटने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि उन्होंने मौके पर पड़े भीगे और सड़ रहे गेहूं का निरीक्षण तक नहीं किया।

पीसीयू केंद्र प्रभारी जगबीर सिंह तथा एसएमआई चंद्रमणि ओझा ने बताया कि परिवहन व्यवस्था में लापरवाही के कारण समय पर ट्रक उपलब्ध नहीं हो सके। इसी वजह से खरीदे गए गेहूं का समय से उठान नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि शेष गेहूं को तिरपाल से ढककर सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि शीघ्र गेहूं का उठान नहीं कराया गया तो सरकारी गेहूं बारिश में खराब होकर लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से तत्काल प्रभावी कार्रवाई कर गेहूं का उठान कराने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

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