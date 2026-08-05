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Banda News: मवई गांव में नाला जाम, घरों में भरा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा के ग्राम मवई बुजुर्ग में बारिश के कारण नाला जाम होने से दर्जनों घरों में वर्षा का पानी भर गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा पाइपलाइन डालने के दौरान नाली को सही से नहीं छोड़ा गया, जिससे पानी की निकासी बंद हो गई है। इसके कारण मकानों गिरने का खतरा बढ़ गया है।

Banda News: मवई गांव में नाला जाम, घरों में भरा पानी

Banda News: बांदा। जिला मुख्यालय से सटे ग्राम मवई बुजुर्ग में नाला जाम होने के कारण बारिश ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। दर्जनों घरों में वर्षा का पानी भर गया। कई कच्चे-पक्के मकान गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं। लोगों ने बताया कि पेट्रोल पंप के पास जल संसाधन विभाग द्वारा पाइप लाइन डालते समय नाली को खोदकर ऐसे ही छोड़ दिया गया था। मिट्टी और मलबा नाली में भर जाने से पानी की निकासी पूरी तरह बंद हो गई है। इसलिए पानी सड़कों से होता हुआ लोगों के घरों में घुस गया है। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है।

मकानों की नींव कमजोर होने से उनके ढहने का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामवासियों ने संबंधित लेखपाल और ग्राम पंचायत सचिव को दी, पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं हुई।

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