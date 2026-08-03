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Banda News: दिन में तेज धूप व उमस भरी गर्मी ने छुड़ाया पसीना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा। जनपद में एक बार फिर उमस भरी गर्मी व तेज धूप लोगों को दिन में तेज धूप व उमस भरी गर्मी ने छुड़ाया पसीना

Banda News: दिन में तेज धूप व उमस भरी गर्मी ने छुड़ाया पसीना

Banda News: बांदा। जनपद में एक बार फिर उमस भरी गर्मी व तेज धूप लोगों को बेहाल कर रही है। रात में बूंदाबादी हुई तो सुबह से तेज धूप ने गर्मी और उमस में इजाफा कर दिया। स्कूली बच्चे व राहगीर चिलचिलाती धूप में छाता व अंगौछा से बचाव करते नजर आए।

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उमस और धूप की मार

शाम को बादल छाए और हलकी बूंदाबादी हुई, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिली। वहीं बिजली कटौती ने जिलेवासियों को जमकर छकाया। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को अधिकतम तापमान 33.5 व न्यूनतम 28.5 दर्ज किया गया है। जनपदवासियों को अभी दो दिनों तक तेज धूप व उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। जनपद में इस बार सावन का महीना सूखा जा रहा है। सावन के तीन दिन बीतने के बावजूद अभी तक जोरदार बारिश नहीं हुई। ऐसे में दर्शनार्थियों व कांवड़ियों सहित आमजन का तेज धूप में पसीना छूट रहा है। वहीं धान की रोपाई कर चुके किसान भी फसल को लेकर चिंतित व परेशान हैं। खेतों में अभी हाल में बोई गई उर्द, मूंग, तिल, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा आदि की फसलें भी बारिश न होने के कारण जम नहीं रहीं या जम गई हैं तो सूखने की स्थिति में पहुंच गई हैं। रविवार की रात आसमान में बादल छाए और हलकी बूंदाबादी हुई तो लोगों में उम्मीद जगी कि अब झमाझम बारिश होगी,पर सुबह हुई तो रोज की तरह चिलचिलाती धूप ने बेहाल किया। तेज धूप ने राहगीरों व खासकर छात्र-छात्राओं को बेहाल किया। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम विभागाध्यक्ष डॉ.दिनेश शाह ने बताया कि सोमवार को दिन के तापमान में करीब तीन डिग्री की कमी आई है, पर तेज धूप के चलते उमस में इजाफा हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र में हवा का दबाव न बन पाने के कारण मानसून ठहर गया है। इससे मौसम साफ हो रहा है और तेज धूप तथा मौसम में बदली के चलते नमी बढ़ने से उमस में इजाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि सोमवार को अधिकतम तापमान 33.5 व न्यूनतम 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अभी दो दिन ऐसे ही मौसम रहने का पूर्वानुमान है।

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बिजली कटौती से उड़ी लोगों की नींद

बिजली संकट

बांदा। उमस व गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग व खपत बढ़ रही है। ऐसे में बिजली विभाग के केबल, ट्रांसफार्मर व उपकेंद्रों के उपकरण जल रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। रविवार की रात शहर के छोटीबाजार, अलीगंज, कालूकुआं, खुटला, स्वराज कालोनी सहित अन्य मोहल्लों में बिजली की आवाजाही लगी रही। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर गांवों में पूरी रात बिजली गुल रही है। उमस भरी गर्मी में लोग बिना बिजली के रात भर सो नहीं पाए। मनमाना बिजली कटौती को लेकर आए दिन लोग सड़क जाम व आंदोलन कर रहे हैं।

सवाल-जवाब

बांदा में मौसम कैसा है?
बांदा में उमस भरी गर्मी और तेज धूप है।
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