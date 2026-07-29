Banda News: अनुशासन एवं बोध का पर्व है गुरु पूर्णिमा
Banda News: बबेरू में गुरु पूर्णिमा पर्व पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के परिव्राजक राम संजीवन और सुदामा देवी ने गुरु के ज्ञान को आत्मसात करने का महत्व बताया। इस अवसर पर पांच कुण्डीय गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें कन्या भोज प्रसाद का वितरण किया गया। राजनैतिक और सामाजिक प्रमुख व्यक्ति भी मौजूद रहे।
Banda News: बबेरू। अखिल विश्व गायत्री परिवार शान्तिकुन्ज हरिद्वार से आये गायत्री शक्तिपीठ बबेरू के परिव्राजक राम संजीवन एवं पत्नी सुदामा देवी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का पर्व अनुशासन एवं बोध का पर्व है। गुरु के ज्ञान को आत्मसात करने का पर्व है गुरु की महिमा को अनुभव करने का व समझने का पर्व है। शान्ति कुंज हरिद्वार के निर्देशानुसार गायत्री जप की पूर्णाहुति सहित पॉच कुण्डीय गायत्री यज्ञ सम्पन्न हुआ। जिसमे कन्या भोज प्रसाद वितरण किया। इस दौरान ब्रिजेन्द्र कुमार प्रमोद शिवहरे रामबिहारी शर्मा श्रीकृष्ण गुप्ता आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।
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