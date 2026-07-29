Banda News: गायत्री शक्ति पीठ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर यज्ञ

Banda News: बांदा। गुरु पूर्णिमा पर मंगलवार को जिले भर में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम हुए। परंपरा के अनुसार शिष्यों ने गुरुओं के पास जाकर उनकी पूजा-वंदन किया और दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। सम्मान पाकर गुरु भी गदगद हुए और शिष्यों को सही मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। अलीगंज स्थित गायत्री शक्ति पीठ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर अनुष्ठान व यज्ञ के आयोजन हुए। श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुति डालते हुए विश्व कल्याण और समाज के सुख व समृद्धि की कामना की। अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री शक्ति पीठ पर बुधवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण के बीच प्रारंभ हुआ।

सामूहिक गायत्री मंत्र जप, पूजन-अर्चन, वैदिक अनुष्ठान एवं यज्ञ किया गया। परिब्राजक पंडित बृजेश त्रिपाठी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन पर्व है। युगऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने समाज को भेदभाव से ऊपर उठकर सनातन संस्कृति, नैतिक मूल्यों और मानव सेवा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया, जिसे आत्मसात करना चाहिए। राम जानकी शुक्ला, रामू खरे, सुरेश खरे एवं आनंद खरे, रामचंद्र गुप्ता व रवि दोसर के सहयोग से अनुष्ठान हुआ। समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।उधर, क्योटरा में पंडित उमाकांत त्रिवेदी के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ। शिष्यों ने गुरु की आरती -वंदना की और पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु ने शिष्यों को जीवन में सत्य, सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। शिष्यों ने गुरु को साक्षात ईश्वर का रूप मानते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। निम्मी पार, पहाड़ी बाबा, शान्तिधाम आश्रम में गुरुदेव बलराम दास बैरागी जी महाराज के भक्तों ने गुरु दर्शन कर पूजा-अर्चना की। विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। गुरु पूर्णिमा पर संकट मोचन मंदिर में भंडारा कराया। सुबह से हवन-पूजन और सुंदरकांड पाठ हुआ। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने साथियों के साथ पनगरा कुटी में अपने गुरु श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद सरस्वती किशन गुरु जी का दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त किया।