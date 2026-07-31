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Banda News: बस स्टैंड एसोसिएशन अध्यक्ष पर दबंगों ने तानी बंदूक, अगवा करने का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: - कार में घसीटने का आरोप, नगर कोतवाली क्षेत्र के प्राइवेट बस स्टैंड की घटना बस स्टैंड एसोसिएशन अध्यक्ष पर दबंगों ने तानी बंदूक, अगवा करने का प्रयास

Banda News: बस स्टैंड एसोसिएशन अध्यक्ष पर दबंगों ने तानी बंदूक, अगवा करने का प्रयास

Banda News: बांदा। संवाददाता शहर के प्राइवेट बस स्टैंड पर वर्चस्व कायम रखने को लेकर बिल्कुल फिल्ली स्टाइल में दबंगों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। बबेरू-बांदा प्राइवेट बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पर पिता-पुत्र ने सरेआम बंदूक तान दी और जान से मारने की धमकी देते हुए जबरन कार में डालकर अपहरण करने का प्रयास किया। राहगीरों के बीच-बचाव के बाद आरोपी धमकी देते हुए भाग निकले। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली नगर पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। घटना 14 जुलाई की है। अर्दली बाजार कटरा निवासी संतोष पटेल पुत्र स्वर्गीय रामदेव पटेल ने बताया कि वह बबेरू-बांदा प्राइवेट बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।

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बस स्टैंड के पास ही उनकी 'जुगनू बस सर्विस' नाम की फर्म है। बस स्टैंड पर जबरन अपना दबदबा बनाने के लिए मर्दननाका निवासी मुजीब अली पुत्र सरफराज अली और उसका पिता सरफराज अली पुत्र स्व. महमूद अली आए दिन वहां हंगामा करते थे। इसकी शिकायत 14 मई को पुलिस अधीक्षक से की थी, जिस पर पुलिस ने मौके पर जाकर आरोपियों को सख्त हिदायत दी थी। इसी बात से नाराज आरोपी रंजिश रखने लगे थे। आरोप है कि 14 जुलाई की करीब 4 बजे जब अपने ऑफिस से घर जा रहे थे, तभी बाबूलाल चौराहा अलीगंज स्थित प्राइवेट बस स्टैंड के पास पिता-पुत्र ने उन्हें रोक लिया। दोनों ने गाली-गलौज करते हुए सरफराज ने अपनी एकनाली बंदूक उस पर तान दी और ट्रिगर पर हाथ रखकर जान से मारने की धमकी दी। जब पीड़ित ने सफाई देनी चाही, तो आरोपियों ने उनका कालर पकड़कर बाइक से नीचे गिरा दिया। जबरन खींचकर अपनी कार की तरफ घसीटने लगे ताकि उनका अपहरण किया जा सके। उसके शोर मचाने पर वहां से गुजर रहे राहगीर मयंक मोहन गुप्ता और कुछ अज्ञात सवारियां मदद के लिए दौड़ पड़ीं। भीड़ को इकट्ठा होता देख दोनों आरोपी 'देख लेने' की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। दहशत के कारण पीड़ित काफी दिनों तक सहमा रहा और मानसिक रूप से सामान्य होने के बाद कोतवाली पहुंचा। शहर कोतवाल बलराम सिंह ने बताया कि आरोपी मुजीब अली और सरफराज अली के खिलाफ स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, शांति भंग करने के इरादे से अपमान और जान से मारने की धमकी देने की धारा में केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

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