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Banda News: जीएसटी अफसरों द्वारा व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: अतर्रा के एक रेस्टोरेंट में जीएसटी से जुड़ी समस्याओं पर व्यापारियों और अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में जीएसटी के पंजीकरण, नोटिस प्रक्रिया और ई-वे बिल पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने व्यापारियों के प्रश्नों का उत्तर दिया और जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बताया। अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने सुझाव दिए।

Banda News: जीएसटी अफसरों द्वारा व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजन

Banda News: अतर्रा l नगर के एक रेस्टोरेंट में व्यापार में जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को लेकर उसके समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं व्यापारियों के बीच एक बैठा का आयोजन कर सुझावों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में जीएसटी विभाग की ओर से जीएसटी एसी खंड 1 मो. इम्तयाज सिद्दकी, जीएसटी एसी खंड-1 दुर्गेश त्रिपाठी जीएसटी सीटीओ खंड-2 मारुति नन्दन दिवेदी मौजूद रहे l बैठक में मुख्य रूप से अतर्रा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता के अलावा व्यापारी गण मौजूद रहे। संवाद के दौरान व्यापारियों ने जीएसटी पंजीकरण, नोटिस प्रक्रिया, ई-वे बिल तथा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) से जुड़े कई प्रश्न अधिकारियों के सामने रखे।

अधिकारियों से जीएसटी से संबंधित जो परेशानियां और जिज्ञासा थी उसे बारे में जानकारी हासिल किया।जीएसटी एसी मो इम्तयाज सिद्दकी ने कहा कि जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। अब व्यापारी घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा किसी भी कार्रवाई से पहले सेक्टर स्तर पर मामलों की स्क्रूटनी की जाती है, ताकि अनावश्यक नोटिस जारी न हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यापारी एएसएमटी-10 नोटिस का समयबद्ध एवं संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत कर देता है तो मामला उसी स्तर पर समाप्त किया जा सकता है। अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने व्यापारियों की ओर से कई महत्वपूर्ण सुझाव विभाग के सामने रखे। उन्होंने कहा कि ई-वे बिल से संबंधित हालिया नियम भविष्य में व्यापारियों के लिए कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं। उनका कहना था कि ई-वे बिल की वैधता अवधि समाप्त होने पर वह स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है, ऐसे में उसे पुनः क्लोज करने की व्यवस्था अतिरिक्त अनुपालन बोझ बढ़ाएगी। उन्होंने ट्रांसपोर्ट भाड़े पर लागू आरसीएम व्यवस्था पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि जीएसटी का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा किया जाए और व्यापारी को उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाए तो अनावश्यक प्रक्रियाओं से बचा जा सकेगा। इस मौके पर वरिष्ठ व्यापारी राजेश गुप्ता, सुशील गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता, छोट्टन गुप्ता, पीयूष जैन, रमेश जैन, विशाल गुप्ता, पप्पू गुप्ता, राजा गुप्ता, मो नसीम, विपिन बदौसा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष शिवा जी ,आशीष सोनी, राहुल सोनी आदि तमाम व्यापारी मौजूद रहेl

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