Banda News: व्यापारी घर बैठे करा सकते पंजीकरण

Banda News: बांदा। अतर्रा कस्बे के एक रेस्टोरेंट में व्यापार में जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को लेकर उसके समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं व्यापारियों के बीच एक बैठक हुई। सुझावों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में जीएसटी विभाग की ओर से जीएसटी एसी खंड 1 मो. इम्तयाज सिद्दकी, जीएसटी एसी खंड-1 दुर्गेश त्रिपाठी जीएसटी सीटीओ खंड-2 मारुति नन्दन दिवेदी मौजूद रहे l बैठक में मुख्य रूप से अतर्रा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता के अलावा व्यापारी गण मौजूद रहे। संवाद के दौरान व्यापारियों ने जीएसटी पंजीकरण, नोटिस प्रक्रिया, ई-वे बिल तथा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) से जुड़े कई प्रश्न अधिकारियों के सामने रखे।

अधिकारियों से जीएसटी से संबंधित जो परेशानियां और जिज्ञासा थी उसे बारे में जानकारी हासिल किया। जीएसटी एसी मो इम्तयाज सिद्दकी ने कहा कि जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। अब व्यापारी घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा किसी भी कार्रवाई से पहले सेक्टर स्तर पर मामलों की स्क्रूटनी की जाती है, ताकि अनावश्यक नोटिस जारी न हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यापारी एएसएमटी-10 नोटिस का समयबद्ध एवं संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत कर देता है तो मामला उसी स्तर पर समाप्त किया जा सकता है। अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने व्यापारियों की ओर से कई महत्वपूर्ण सुझाव विभाग के सामने रखे। उन्होंने कहा कि ई-वे बिल से संबंधित हालिया नियम भविष्य में व्यापारियों के लिए कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं। उनका कहना था कि ई-वे बिल की वैधता अवधि समाप्त होने पर वह स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है, ऐसे में उसे पुनः क्लोज करने की व्यवस्था अतिरिक्त अनुपालन बोझ बढ़ाएगी।