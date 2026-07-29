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Banda News: फर्जी दस्तावेजों से जमानत लेने वाला गैंग लीडर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा की चिल्ला थाने की पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमानत कराने वाले गैंगस्ट एक्ट के फरार आरोपी शिवस्वरूप उर्फ मास्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक हजार से अधिक लोगों की जमानत ली थी। उस पर तिंदवारी थाने में कई मामलों में आरोप हैं।

Banda News: फर्जी दस्तावेजों से जमानत लेने वाला गैंग लीडर गिरफ्तार

Banda News: बांदा। चिल्ला थाने की पुलिस ने बुधवार को फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमानत कराने वाले गैंगस्ट एक्ट के फरार आरोपी (गैंग लीडर) को गिरफ्तार किया है। आरोपी गैंग बनाकर फर्जी दस्तावेजों व एक ही खतौनी के जरिए जेल में बंद अपराधियों की जमानत कराता था। इससे अवैध संपत्ति जुटाता था। उसके खिलाफ तिंदवारी थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। तिंदवारी थाने के भिडौरा गांव निवासी शिवस्वरूप उर्फ मास्टर अपने साथियों के साथ मिलकर लंबे समय से एक ही खतौनी का उपयोग कर कूटरचित दस्तावेज तैयार करता था। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जेल में बंद अपराधियों की जमानत कराकर अनुचित आर्थिक लाभ लेता था। थाना तिंदवारी में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। चिल्ला थानाध्यक्ष ने आनंद कुमार साहू ने बताया कि शिव स्वरूप लंबे समय से फरार था। उसकी तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर उसे बुधवार को इंदिरा नगर मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है। इस समय शिव स्वरूप उर्फ मास्टर नगर कोतवाली के इंदिरा नगर मोहल्ले में रहता है। उसका अपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ तिंदवारी वनगर कोतवाली में संगीन अपराधों में सात मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार उसे न्यायालय में पेश किया और जेल भेज दिया। पुलिस टीम में सिपाही सचिन कुमार, कौशल व हेमलता भी शामिल रहे。

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एक हजार से ज्यादा लोगों की जमानत ले चुका है मास्टर

बांदा। इससे पहले भी गैंग लीडर को 6 दिसंबर 2025 को तिंदवारी थाना पुलिस ने जमानत लेने वाले आरोपी मास्टर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी एक हजार से अधिक मुकदमों में फर्जी जमानत ले चुका है। 12 नवंबर को तिंदवारी थाने में कार्यरत एसआई शिवकरन सिंह ने फर्जी जमानत लेने के संबंध में आरोपी बलबीर को गिरफ्तार किया है। 13 नवंबर को एसआई दिनेश कुमार ने फर्जी खसरा खतौनी देकर जमानत लेने के संबंध में आरोपी शिवस्वरूप व 20 नवंबर को तिंदवारी क्षेत्र के रहने वाले राम सिंह ने थाने में दी तहरीर में बताया कि उसके नाम का फर्जी आधार कार्ड, खसरा खतौनी व फर्जी फोटो लगाकर कुछ अज्ञात लोगों ने कूटरचित तरीके से एनडीपीएस के आरोपी की न्यायालय से जमानत ली है। इस संबंध में तिंदवारी में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरानगर निवासी शिवस्वरूप उर्फ मास्टर को गिरफ्तार किया था। उसने बताया कि अब तक उसने फर्जी व कूटरचित तरीके से लगभग एक हजार से अधिक मुकदमों की जमानत ली है。

सामान्य प्रश्न

गैंग लीडर किस आरोपी का नाम है?
गैंग लीडर का नाम शिवस्वरूप उर्फ मास्टर है।
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