Banda News: फर्जी दस्तावेजों से जमानत लेने वाला गैंग लीडर गिरफ्तार

Banda News: बांदा। चिल्ला थाने की पुलिस ने बुधवार को फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमानत कराने वाले गैंगस्ट एक्ट के फरार आरोपी (गैंग लीडर) को गिरफ्तार किया है। आरोपी गैंग बनाकर फर्जी दस्तावेजों व एक ही खतौनी के जरिए जेल में बंद अपराधियों की जमानत कराता था। इससे अवैध संपत्ति जुटाता था। उसके खिलाफ तिंदवारी थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। तिंदवारी थाने के भिडौरा गांव निवासी शिवस्वरूप उर्फ मास्टर अपने साथियों के साथ मिलकर लंबे समय से एक ही खतौनी का उपयोग कर कूटरचित दस्तावेज तैयार करता था। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जेल में बंद अपराधियों की जमानत कराकर अनुचित आर्थिक लाभ लेता था। थाना तिंदवारी में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। चिल्ला थानाध्यक्ष ने आनंद कुमार साहू ने बताया कि शिव स्वरूप लंबे समय से फरार था। उसकी तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर उसे बुधवार को इंदिरा नगर मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है। इस समय शिव स्वरूप उर्फ मास्टर नगर कोतवाली के इंदिरा नगर मोहल्ले में रहता है। उसका अपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ तिंदवारी वनगर कोतवाली में संगीन अपराधों में सात मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार उसे न्यायालय में पेश किया और जेल भेज दिया। पुलिस टीम में सिपाही सचिन कुमार, कौशल व हेमलता भी शामिल रहे。