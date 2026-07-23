Banda News: बिजली व्यवस्था चरमराई, ग्रामीणों में रोष
Banda News: पैलानी तहसील के कालेश्वर विद्युत सब स्टेशन में बार-बार विद्युत कटौती और मशीन की खराबी से ग्रामीण बहुत परेशान हैं। भाजपा नेता महेंद्र सिंह गौतम ने कहा कि जर्जर विद्युत लाइनों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से नई लाइनों और पोल लगाने की मांग की है।
Banda News: पैलानी। पैलानी तहसील के 33/11 कालेश्वर विद्युत सब स्टेशन में आए दिन विद्युत कटौती तथा मशीन खराब होने की वजह से बार-बार विद्युत लाइन ट्रिप होने की वजह से ग्रामीण परेशान है। भाजपा के सेक्टर संयोजक महेंद्र सिंह गौतम ने बताया है कि कालेश्वर विद्युत सब स्टेशन के लापरवाह कर्मचारियों की वजह से खप्टिहा कलां कस्बे सहित क्षेत्र के अलोना साड़ी खरेई गांव में अक्सर ही विद्युत सप्लाई को लेकर ग्रामीण परेशान रहते हैं। विद्युत विभाग द्वारा वर्षों पुरानी जर्जर विद्युत लाइनों को न बदले जाने तथा विद्युत पोलों के बीच में गैपिंग होने की वजह से आए दिन विद्युत तार आपस में टकराकर चिंगारी छोड़ रहे हैं।
उन विद्युत लाइनों को आज तक नहीं बदला गया है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के एसडीओ को शिकायती पत्र देते हुए कहा है की विद्युत लाइनों के बीच में जहां-जहां पेड़ व झाड़ियां पड़ती है उन्हें कटवाया जाए तथा लंबी दूरी वाले विद्युत पोलों के बीच बीच नए विद्युत पोल लगाए जाएं तथा खप्टिहा कलां की इनकमिंग मशीन को बदला जाए। कस्बे सहित क्षेत्र के ग्रामीणों ने वर्षों पुरानी जर्जर विद्युत लाइन को नए सिरे से लगाए जाने की मांग की है।
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