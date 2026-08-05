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Banda News: फर्जी बैंक कर्मी बन महिला से ठगे 4.18 लाख रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: तिंदवारी थाना क्षेत्र में, एक महिला से फर्जी एसबीआई कर्मचारी सोनू कुमार ने लोन दिलाने का झांसा देकर ₹4.18 लाख की ठगी की। आरोपी ने महिला से कहा कि वह लोन पास कराने में मदद करेगा और धोखाधड़ी से उसके पैसे ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Banda News: फर्जी बैंक कर्मी बन महिला से ठगे 4.18 लाख रुपये

Banda News: तिंदवारी। तिंदवारी थाना क्षेत्र में एक महिला से एसबीआई का फर्जी कर्मचारी बनकर एक शातिर ने लोन दिलाने के नाम पर ₹4.18 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी की है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सोनू कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। तिंदवारी थाने के ग्राम माचा का मजरा बाबूर डेरा निवासी प्रियंका यादव पत्नी मान सिंह यादव ने बताया कि सोनू कुमार ने खुद को भारतीय स्टेट बैंक (बांदा शाखा) का कर्मचारी बताया। आरोपी ने महिला को अपने विश्वास में लिया और लोन पास कराने का झांसा दिया। महिला के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर धोखाधड़ी से उसके फोनपे खाते के जरिए पैसे ट्रांसफर करवाना शुरू किया।

पहले आरोपी ने ₹19,999 अपने बताए गए खाते में ट्रांसफर करवाए। इसके बाद पीड़िता के पास कोई जमीन न होने की बात कहकर, लोन सत्यापित कराने का डर दिखाया और अलग-अलग बहानों से छल-पूर्वक ₹4,18,999 रुपये ट्रांसफर करवा लिए। धोखाधड़ी का एहसास होने पर पीड़िता प्रियंका यादव ने तिंदवारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी सोनू कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है। क्षेत्राधिकारी सदर को मामले की जांच सौंपी गई है।

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