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Banda News: पारा कोटेदार ने हजम किया गरीबों का 295 कुंतल राशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा के बिसंडा ब्लाक के पारा गांव में कोटेदार ने कार्डधारकों से अंगूठा लगवा लिया, लेकिन राशन नहीं दिया। जांच में 295 क्विंटल गेहूँ और चावल के कालाबाजारी का मामला सामने आया। पुलिस ने कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।

Banda News: पारा कोटेदार ने हजम किया गरीबों का 295 कुंतल राशन

Banda News: बांदा। बिसंडा ब्लाक के पारा गांव के कोटेदार ने कार्डधारकों से पास मशीन में अंगूठा लगवा लिया, पर राशन का वितरण नहीं किया। वह गरीबों के हक का करीब 295 क्विंटल गेहूं व चावल और 63 किलो चीनी हजम कर गया। शिकायत पर जिला पूर्ति अधिकारी ने दो जांच कराई तो कोटेदार दोषी मिला। पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर बिसंडा थाने में कोटेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। अतर्रा के पूर्ति निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि डीएसओ के आदेश पर 23 जुलाई को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी बृजेंद्र कुमार व उन्होंने पारा गांव में कोटेदार जागेश्वर यादव के यहां राशन कालाबाजारी को लेकर जांच की।

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मौके पर 15 कार्डधारकों के बयान लिए गए। जागेश्वर के यहां बगल के डभनी गांव की सस्तीदर दुकान भी संबद्ध थी। कोटेदार दोनों गांवों का 119.15 क्विंटल गेहूं, 175.580 क्विंटल चावल व 63 किलो चीनी की कालाबाजारी की है। जुलाई माह में अधिकतर कार्डधारकों के पास मशीन में अंगूठे लगवा लिए, पर राशन का वितरण नहीं किया। दुकान में स्टाक व वितरण रजिस्टर भी नहीं बना था। कालाबाजारी की बात खुद कोटेदार ने स्वीकार की। पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोटेदार जागेश्वर यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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