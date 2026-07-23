Banda News: किशोरी को भगा ले गया प्रयागराज का युवक
Banda News: बांदा के तिंदवारी थाने में एक पिता ने अपनी 14 वर्षीय बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि प्रयागराज निवासी वीरेंद्र ने उसे प्यार का झांसा देकर भगा लिया। पिता ने बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जताई है।
Banda News: बांदा। तिंदवारी थाने के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस में 14 वर्षीय बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया कि बुधवार को सुबह आठ बजे प्रयागराज जनपद के महेवा निवासी वीरेंद्र पुत्र विष्णु बहादुर सिंह बाइक से घर आया। मौका लगाकर उसकी बेटी को प्यार के झांसे में लेकर भगा ले गया। बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जताई है।
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