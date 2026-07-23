Banda News: लोहरा गांव में सीमांकन के समय ग्रामीणों ने किया हंगामा

Banda News: बांदा। मटौंध थाने के लोहरा गांव में चकबंदी प्रक्रिया के तहत चक सीमांकन का कार्य चल रहा है। गुरुवार को चकबंदी अधिकारी थाने से पुलिस फोर्स लेकर टीम के साथ चक सीमांकन कर रहे थे। ग्रामीणों मनमानी का आरोप लगाते हुए हंगामा व विरोध किया। अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक हुई। इस बीच एक महिला किसान बेहोश हो गई। किसानों का आरोप है कि शासन से रोक के बावजूद विभाग जबरन सीमांकन कराकर उनके खेत छीनने का काम कर रहा है। जनपद के सिलेहटा, खप्टिहा खुर्द, बहिंगा, महबरा, में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। इन गांवों में चकबंदी प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर किसान यूनियन लगातार विरोध प्रदर्शन व अनशन कर रहा है।

गुरुवार को चकबंदी अधिकारी राजस्व टीम व भारी पुलिस फोर्स के साथ लोहरा गांव चक सीमांकन को पहुंची तो ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीमों ने आरोप लगाया कि चकबंदी विभाग के अधिकारी जबरन उनकी जमीन छीन रहे हैं। शासन से स्पष्ट निर्देश हैं कि पहले लंबित अपीलों का निस्तारण किया जाए, फिर चक सीमांकन हो। कोर्ट से भी रोक लगाई गई है। विभाग ने लोहरा गांव में 25 मई तक चक सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होने की रिपोर्ट भी शासन को भेजी है। तो फिर अब कैसा सीमाकंन। इसी बात को लेकर ग्रामीणों व चकबंदी विभाग के अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। महिलाएं भी मौके पर पहुंची और हंगामा शुरू किया। इस बीच 62 वर्षीय महिला किसान सरमन पत्नी स्व.सत्यराम बेहोश होकर गिर गई। इससे पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। हालांकि कुछ देर बाद होश में आने पर सभी ने राहत की सांस ली। उधर, मटौंध थानाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह ने बताया कि लोहरा में 20 दिन से सीमांकन प्रक्रिया चल रही है। चकबंदी अधिकारियों ने गुरुवार को फोर्स मांगी थी। दरोगा के साथ चार महिला व पुरुष कांस्टेबलों को मौके पर भेजा गया था। सीमाकंन का विरोध कर रहे ग्रामीणों को रोका गया है। गिरफ्तारी आदि नहीं हुई है और न ही कोई हंगामा हुआ।