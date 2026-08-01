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Banda News: समस्याओं के समाधान के आश्वासन पर अनशन समाप्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बबेरू में किसान पीसी पटेल की अगुवाई में अनिश्चितकालीन धरने का चौथा दिन। किसानों की मांगों पर प्रशासन ने लिखा आश्वासन दिया। बिजली न मिलने से प्रभावित किसान और अन्ना जानवरों से फसलों को खतरा। प्रशासन ने 7 दिनों में समाधान का भरोसा दिलाया, अन्यथा बड़े जनांदोलन की चेतावनी।

Banda News: समस्याओं के समाधान के आश्वासन पर अनशन समाप्त

Banda News: बबेरू। बिसंडा बिजली घर में किसान पीसी पटेल की अगुवाई में चल रहे अनिश्चितकालीन धरना में बिजली विभाग अधिकारियों व सीडीओ, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल, पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल द्वारा चौथे दिन अनिश्चितकालीन धरना लिखित आश्वासन पर किसानों ने धरना समाप्त हो गया।

किसानों की मागें

किसानों की मांग धान की नर्सरी बेड रोपाई में के लिए नहरों में पानी न आने से किसानों के पास मात्र विद्युत सहारा है। बिजली नहीं रहने से किसान प्रभावित है।

जानवरों का खतरा

धान की नर्सरी अन्ना जानवरों के द्वारा फसलों को बर्बाद किया जा रहा है साथ ही सड़को पर अन्ना गौवंशों घूमने से दुर्घटनाओं को दावत दिया जाता है जबकि शासन की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल है कि अन्ना गौवंशों को संरक्षित कराकर भरण पोषण कराया जाए।

जल जीवन मिशन की स्थिति

जिले में जल जीवन मिशन पूरी तरह से घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है जमीनी हकीकत कुछ और ही बया कर रही हैं। अनशनकारी किसानों की प्रमुख 14 सूत्रीय मांग पत्र को स्वीकारते हुए मुख्य विकास अधिकारी, अजय पाण्डेय, तहसीलदार अतर्रा, बबेरू , अधीक्षण अभियंता दक्षिणांचल विद्युत बांदा, अधिशासी अभियंता विद्युत अतर्रा, अधिशासी अभियंता जल निगम, उपखंड अधिकारी अतर्रा सहित प्रशासन ने 7 दिनों के अंदर समाधान हेतु लिखित आश्वासन दिया जिस पर किसानों ने अनशन स्थगित कर दिया समाजसेवी पीसी पटेल जनसेवक ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को जल्द निस्तारण नहीं कराया गया तो बड़े स्तर पर जनांदोलनों के लिए बाध्य होंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धरने में कौन-कौन से अधिकारी शामिल थे?
धरने में बिजली विभाग अधिकारियों व सीडीओ, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल, पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल शामिल थे।
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