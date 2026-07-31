Banda News: ग्रामीणों ने जारी विद्युत उपकेंद्र का किया घेराव, नारे लगाए

Banda News: -क्षेत्र के 50 गांवों में लोवोल्टेज व बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान ग्रामीणों ने जारी विद्युत उपकेंद्र का किया घेराव, नारे लगाएग्रामीणों ने जारी विद्

Banda News: बांदा, संवाददाता। गांवों में अघोषित बिजली कटौती और लोवोल्टेज की समस्या पर गुरुवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। तुलसीनगर विद्युत उपकेंद्र में ग्रामीणों ने अधिकारियों का घेराव व नारेबाजी की। कहा कि जारी उपकेंद्र से जुड़े करीब 50 गांवों में इस भीषण गर्मी में भीषण बिजली काटी जा रही है। आती है तो लोवोल्टेज होने से उपकरण नहीं चलते। जेई व एई फोन तक नहीं उठाते।

ग्रामीणों का हंगामा गुरेह में जले बंच केबल को सप्ताह भर से न बदले जाने से 50 घरों के लोग बेहाल हैं। गुरेह गांव निवासी करणी सेना अध्यक्ष दिनेश सिंह की अगुवाई में गुरुवार को सुबह करीब एक सैकड़ा ग्रामीण तुलसीनगर विद्युत उपकेंद्र पहुंचे और हंगामा किया। जेई और एसडीओ मौके पर मौजूद नहीं मिले तो वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। करीब दो घंटे बाद एसडीओ और जेई पहुंचे तो पावर हाउस में उनका घेराव किया। नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। कहा कि जारी फीडर से जुड़ी गुरेह, चिल्ली, अरबई, बक्छा, कुरौली,सहेवा सहित करीब 50 गांवों व मजरों में लंबे समय से लो वोल्टेज बिजली मिल रही है। सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली न मिलने से किसान परेशान हैं। वहीं घरों में कूलर-पंखा व अन्य उपकरण भी नहीं चल पाते।

किसानों की समस्याएँ किसानों ने कहा कि कम वोल्टेज मिलने के कारण ट्यूबवेल और सबमर्सिबल पंप संचालित नहीं हो पा रहे हैं। इससे धान समेत अन्य खरीफ फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आरोप लगाया कि इस समस्या की शिकायत कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। किसानों ने कहा कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो फसलें सूख जाएंगी। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में लो वोल्टेज व अघोषित बिजली कटौती की समस्या का तत्काल और स्थायी समाधान कराने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और उग्र करेंगे। इस दौरान लालू प्रसाद, बुद्ध बिलास, अशोक कुमार, प्रीतम कुमार सहित कई गांवों एक सैकड़ा से ज्यादा लोग मौजूद रहे।

अनिश्चित कालीन अनशन पर बैठे किसान

अनशन की शुरुआत बबेरू। समाजसेवी पीसी पटेल की अगुवाई में गुरुवार को किसान बिसंडा बिजली घर में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। कि धान की नर्सरी तैयार है। नहरों में पानी न आने से किसानों के पास मात्र विद्युत ही सहारा है, पर इस समय बिजली विभाग ठेकदार सिर्फ खानापूर्ति कर शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। बिजली कटौती से लगभग 35 हजार किसान प्रभावित है। किसानों ने बबेरू बिसंडा के मध्य बने 132 केवीए ग्रिड स्टेशन में तत्काल सबस्टेशन की स्थापना कराने, लाइनमैनों की संख्या बढ़ाने, अवर अभियंता को हटाकर स्थायी की तैनाती करने आदि की मांगे रखीं। अनशन में चंद्रकेशन सिंह , राजधर शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर पटेल, छोटेलाल पटेल, गया प्रसाद पत्रकार,मोहित, सचेंद्र, रामबहोरी शिक्षक, राजकरण पटेल, रामनरेश मौर्य, नवलकिशोर श्यामकिशोर पटेल, अशोक कुमार, रामबाबू, पवन त्रिपाठी, मुलायम यादव, पवन कुमार, संदीप, अंकित, रोहित, अर्जुन कुशवाहा, चंद्रकेशन आदि लोग मौजूद रहे।