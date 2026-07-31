Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Banda News: ग्रामीणों ने जारी विद्युत उपकेंद्र का किया घेराव, नारे लगाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
Follow us on Google News
share

Banda News: -क्षेत्र के 50 गांवों में लोवोल्टेज व बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान ग्रामीणों ने जारी विद्युत उपकेंद्र का किया घेराव, नारे लगाएग्रामीणों ने जारी विद्

Banda News: ग्रामीणों ने जारी विद्युत उपकेंद्र का किया घेराव, नारे लगाए

Banda News: बांदा, संवाददाता। गांवों में अघोषित बिजली कटौती और लोवोल्टेज की समस्या पर गुरुवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। तुलसीनगर विद्युत उपकेंद्र में ग्रामीणों ने अधिकारियों का घेराव व नारेबाजी की। कहा कि जारी उपकेंद्र से जुड़े करीब 50 गांवों में इस भीषण गर्मी में भीषण बिजली काटी जा रही है। आती है तो लोवोल्टेज होने से उपकरण नहीं चलते। जेई व एई फोन तक नहीं उठाते।

ये भी पढ़ें:Barabanki News: पांच दिन से फुंका ट्रांसफार्मर, महिलाओं ने पावर हाउस पर किया प्रदर्शन

ग्रामीणों का हंगामा

गुरेह में जले बंच केबल को सप्ताह भर से न बदले जाने से 50 घरों के लोग बेहाल हैं। गुरेह गांव निवासी करणी सेना अध्यक्ष दिनेश सिंह की अगुवाई में गुरुवार को सुबह करीब एक सैकड़ा ग्रामीण तुलसीनगर विद्युत उपकेंद्र पहुंचे और हंगामा किया। जेई और एसडीओ मौके पर मौजूद नहीं मिले तो वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। करीब दो घंटे बाद एसडीओ और जेई पहुंचे तो पावर हाउस में उनका घेराव किया। नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। कहा कि जारी फीडर से जुड़ी गुरेह, चिल्ली, अरबई, बक्छा, कुरौली,सहेवा सहित करीब 50 गांवों व मजरों में लंबे समय से लो वोल्टेज बिजली मिल रही है। सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली न मिलने से किसान परेशान हैं। वहीं घरों में कूलर-पंखा व अन्य उपकरण भी नहीं चल पाते।

किसानों की समस्याएँ

किसानों ने कहा कि कम वोल्टेज मिलने के कारण ट्यूबवेल और सबमर्सिबल पंप संचालित नहीं हो पा रहे हैं। इससे धान समेत अन्य खरीफ फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आरोप लगाया कि इस समस्या की शिकायत कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। किसानों ने कहा कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो फसलें सूख जाएंगी। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में लो वोल्टेज व अघोषित बिजली कटौती की समस्या का तत्काल और स्थायी समाधान कराने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और उग्र करेंगे। इस दौरान लालू प्रसाद, बुद्ध बिलास, अशोक कुमार, प्रीतम कुमार सहित कई गांवों एक सैकड़ा से ज्यादा लोग मौजूद रहे।

अनिश्चित कालीन अनशन पर बैठे किसान

अनशन की शुरुआत

बबेरू। समाजसेवी पीसी पटेल की अगुवाई में गुरुवार को किसान बिसंडा बिजली घर में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। कि धान की नर्सरी तैयार है। नहरों में पानी न आने से किसानों के पास मात्र विद्युत ही सहारा है, पर इस समय बिजली विभाग ठेकदार सिर्फ खानापूर्ति कर शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। बिजली कटौती से लगभग 35 हजार किसान प्रभावित है। किसानों ने बबेरू बिसंडा के मध्य बने 132 केवीए ग्रिड स्टेशन में तत्काल सबस्टेशन की स्थापना कराने, लाइनमैनों की संख्या बढ़ाने, अवर अभियंता को हटाकर स्थायी की तैनाती करने आदि की मांगे रखीं। अनशन में चंद्रकेशन सिंह , राजधर शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर पटेल, छोटेलाल पटेल, गया प्रसाद पत्रकार,मोहित, सचेंद्र, रामबहोरी शिक्षक, राजकरण पटेल, रामनरेश मौर्य, नवलकिशोर श्यामकिशोर पटेल, अशोक कुमार, रामबाबू, पवन त्रिपाठी, मुलायम यादव, पवन कुमार, संदीप, अंकित, रोहित, अर्जुन कुशवाहा, चंद्रकेशन आदि लोग मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

किसान किस समस्या को लेकर अनशन पर बैठे हैं?
किसान बिसंडा बिजली घर में अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Banda News Banda Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।