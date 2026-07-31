Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Banda News: अनशनकारी बोले समस्या के समाधान तक चलेगा आंदोलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
Follow us on Google News
share

Banda News: फोटो 07 बिसंडा में अनशन पर बैठे लोग। अनशनकारी बोले समस्या के समाधान तक चलेगा आंदोलन अनशनकारी बोले समस्या के समाधान तक चलेगा आंदोलन

Banda News: अनशनकारी बोले समस्या के समाधान तक चलेगा आंदोलन

Banda News: बबेरू। संवाददाता बिसंडा बिजली घर पर किसानों के अनशन के बीच पहुंचे नायब तहसीलदार अतर्रा पहुंचे, लेकिन अनशन कारियो ने कहा जबतक समाधान नहीं तबतक चलेगा शांति पूर्ण आंदोलन चलता रहेगा।बबेरू एवं अतर्रा तहसील के किसान बिजली पानी अन्ना जानवरों की जनसमस्याओं को लेकर बिसंडा बिजली घर पर अनिश्चितकालीन अनशन के दूसरे दिन जारी रखते हुए जनप्रतिनिधियों एवं जिम्मेदार अधिकारियों के आग्रह किया है कि जबतक जमीनी स्तर पर ठोस कार्यवाही नहीं की जाएगी तो समाधान की गुंजाइश नहीं होगी। सांत्वना के लिए अधिकारी आश्वासन देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। किसानों के साथ बैठे समाजसेवी पीसी पटेल ने कहा कि यदि वास्तविक रूप से जनप्रतिनिधि हम किसानों के साथ मिलकर स्थलीय निरीक्षण करते हुए 132 केवीए ग्रिड स्टेशन कोर्रम से बिसंडा बिजली घर तक 33 हजार केवीए लाइन के कार्य में तेजी लाने के लिए कार्यदायी संस्था को लिखित रूप से समय से लाइन बनवाने में मदद करें।

ये भी पढ़ें:Banda News: ग्रामीणों ने जारी विद्युत उपकेंद्र का किया घेराव, नारे लगाए

अन्यथा किसानों की वर्तमान धान की फ़सल बच पाना मुश्किल है। इस मौके पर डॉ छुट्टू, केशव प्रसाद, बृजकिशोर पटेल, मोहित , धीरेन्द्र पटेल,छोटेलाल, रामबहोरी पटेल, गया प्रसाद, संतोष सिंह आपरेटर, अनिल पटेल, संतोष मिश्रा, आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Banda News Banda Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।