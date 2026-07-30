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Banda News: खेतों के ऊपर लटक रहे मौत के तार, अफसर मौन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: पैलानी तहसील के खप्टिहा कलां के किसान 60 वर्षों पुरानी जर्जर हाई टेंशन लाइट के कारण जान का जोखिम उठाने को मजबूर हैं। किसानों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। किसानों की मांग है कि झूलती विद्युत लाइनों को तुरंत ठीक किया जाए। विभाग के अधिकारी मौसम का बहाना बना रहे हैं।

Banda News: खेतों के ऊपर लटक रहे मौत के तार, अफसर मौन

Banda News: पैलानी। पैलानी तहसील के खप्टिहा कलां कस्बे के मरवा हार मे लगी 60 वर्षों पुरानी 11000 की हाई टेंशन लाइट से कस्बे का किसान हर क्षण मौत के साए में जीने को विवश है। कस्बे के किसान ज्ञानू यादव, रामकुमार यादव, मुकेश यादव, लक्ष्मीकांत अवस्थी, रामबाबू यादव तथा गोपाली यादव आज किसानों ने विद्युत विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि लगभग 60 साल पुरानी यह जर्जर विद्युत लाइन मरवा हार के संजय शुक्ला के बोर से लेकर सरपंच द्विवेदी के बोर तक जमीन के नीचे झूल रही है। 11000 की यह विद्युत लाइन किसी भी क्षण पलक झपकते किसी भी किसान की जान ले सकती है कस्बे के किसानों ने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से उक्त विद्युत लाइन को तत्काल ठीक कराए जाने एवं झूलते हुए विद्युत तारों को कसाये जाने की मांग कर चुके हैं।

विद्युत विभाग के जेई रवि शंकर गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया की बरसात की वजह से विद्युत पोल लगाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि विद्युत लाइनों की लंबी गैपिंग के चलते आधा दर्जन विद्युत पोल किसानों के खेतों पर डलवा दिए गए हैं जिनमें से दो विद्युत पोल कृष्णा राम द्विवेदी के खेत में तथा चार विद्युत पोल सरपंच द्विवेदी के खेत में पहले से डाले जा चुके हैं जैसे ही मौसम ठीक होगा यह विद्युत पोल गैपिंग वाले स्थान पर लगवा दिए जाएंगे। जिसकी वजह से लटकते हुए विद्युत तारों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकेगी।

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