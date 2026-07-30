Banda News: खेतों के ऊपर लटक रहे मौत के तार, अफसर मौन

Banda News: पैलानी। पैलानी तहसील के खप्टिहा कलां कस्बे के मरवा हार मे लगी 60 वर्षों पुरानी 11000 की हाई टेंशन लाइट से कस्बे का किसान हर क्षण मौत के साए में जीने को विवश है। कस्बे के किसान ज्ञानू यादव, रामकुमार यादव, मुकेश यादव, लक्ष्मीकांत अवस्थी, रामबाबू यादव तथा गोपाली यादव आज किसानों ने विद्युत विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि लगभग 60 साल पुरानी यह जर्जर विद्युत लाइन मरवा हार के संजय शुक्ला के बोर से लेकर सरपंच द्विवेदी के बोर तक जमीन के नीचे झूल रही है। 11000 की यह विद्युत लाइन किसी भी क्षण पलक झपकते किसी भी किसान की जान ले सकती है कस्बे के किसानों ने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से उक्त विद्युत लाइन को तत्काल ठीक कराए जाने एवं झूलते हुए विद्युत तारों को कसाये जाने की मांग कर चुके हैं।