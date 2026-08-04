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Banda News: बिजली समस्या पर समगरा फीडर घेरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बबेरू के सात गांवों के किसानों ने बिजली की खराबी के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 24 घंटे में बिजली बहाली की मांग की। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। प्रदर्शन में सैकड़ों किसान शामिल हुए, जिन्होंने बिजली विभाग की लापरवाही पर आक्रोश व्यक्त किया।

बिजली समस्या पर समगरा फीडर घेरा
बिजली समस्या पर समगरा फीडर घेरा

Banda News: बबेरू। सात गांव के किसानों ने समगरा फीडर घेराव कर जोर दार प्रदर्शन किया। मरका थाना प्रभारी के माध्यम से उप जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन देकर किसानों ने कहा यदि 24 घंटे में बिजली नहीं मिली तो सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। ग्राम पंचायत बन बरौली के प्रधान प्रतिनिधि आर चंद्रा की अहुवाई में औगासी, जलालपुर, निभौर, बन बरौली, काजी टोला, मियां बरौली मंथाआदि गांव के 200 किसानों ने समगरा पावर हाउस में घेराव कर नारे बाजी की। किसानों का आक्रोश देखते हुए कर्मचारियों में हड़कंप मच। किसानों को बिजली कर्मचारी शांत कराने का प्रयास लेकिन किसान नहीं माने। सूचना पर मरका थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सूबेदार बिंद लव लश्कर के साथ पहुंचकर किसानों को समझने का प्रयास किया लेकिन किसान बिजली समस्या को लेकर प्रदर्शन करते रहे।

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किसानों ने उप जिलाधिकारी को संबोधित देकर बताया कि लगभग सात गांव की लगभग एक महीने से बिजली नहीं आ रही है विद्युत खंभे टूटे पड़े हैं, लेकिन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। इसी कारण किसानों की धान की रोपाई नहीं हो पा रही। किसानों ने बताया कि विभाग को कई बार सूचित किया लेकिन लापरवाह एवं भ्रष्ट अधिकारियों को किसानों की बात नहीं सुनाई दी। किसानों ने चेतावनी देते हुए 24 घंटे के अंदर व्यवस्था नहीं ठीक हुई आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी । इस दौरान मनीष पटेल हुकुमचंद कुलदीप सिंह अनिल कुमार राजकरण राजेंद्र सिंह धीरू सिंह सुशील यादव विनोद निषाद अखिलेश सतीश कुमार जितेंद्र दिनेश राजेश सहित सैकड़ो किसान मौजूद रहे।

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