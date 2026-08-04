Banda News: बिजली समस्या पर समगरा फीडर घेरा

Banda News: बबेरू। सात गांव के किसानों ने समगरा फीडर घेराव कर जोर दार प्रदर्शन किया। मरका थाना प्रभारी के माध्यम से उप जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन देकर किसानों ने कहा यदि 24 घंटे में बिजली नहीं मिली तो सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। ग्राम पंचायत बन बरौली के प्रधान प्रतिनिधि आर चंद्रा की अहुवाई में औगासी, जलालपुर, निभौर, बन बरौली, काजी टोला, मियां बरौली मंथाआदि गांव के 200 किसानों ने समगरा पावर हाउस में घेराव कर नारे बाजी की। किसानों का आक्रोश देखते हुए कर्मचारियों में हड़कंप मच। किसानों को बिजली कर्मचारी शांत कराने का प्रयास लेकिन किसान नहीं माने। सूचना पर मरका थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सूबेदार बिंद लव लश्कर के साथ पहुंचकर किसानों को समझने का प्रयास किया लेकिन किसान बिजली समस्या को लेकर प्रदर्शन करते रहे।