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Banda News: बिजली-पानी समस्या पर मुखर हुआ भाकियू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा में भारतीय किसान यूनिटन के जिलाध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी की अगुवाई में किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बिजली और पानी की समस्याओं के निस्तारण की मांग की। कई गांवों में बिजली नहीं आने से किसान परेशान हैं। लोवोल्टेज के कारण मोटरें खराब हो रही हैं, जिससे धान की रोपाई प्रभावित हो रही है।

Banda News: बिजली-पानी समस्या पर मुखर हुआ भाकियू

Banda News: बांदा। भारतीय किसान यूनिटन (अराजनैतिक) के जिलाध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी की अगुवाई में सोमवार को किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। बिजली-पानी सहित अन्य समस्याओं के निस्तारण की मांग की। कहा कि जारी व हथौरा फीडर से जुड़े दर्जनों गांवों में बिना बिजली किसान व आमजन परेशान हैं। लोवोल्टेज व कभी तेज बिजली आने से किसानों की मोटरें फुंक रही हैं। धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। हथौड़ा से सहेवा तक अलग फीडर बनाने का काम अधूरा पड़ा है। आरोप लगाया कि नहरों में निर्माण चल रहा है। नहर से दोनों तरफ 80-80 फीट जमीन नापकर पत्थर गाड़े जा रहे हैं।

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जबकि चकबंदी में नहर पटरी से जमीन की नाप हुई थी। नहर व राजस्व विभाग के नक्से का सही मिलान कराया जाए। इस मौके पर संजय मिश्रा, अजय मिश्रा, अशोक त्रिपाठी सहित तमाम किसान मौजूद रहे।

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