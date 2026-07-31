Banda News: खेत में घुसकर तोड़फोड़ और किसान को जानमाल की धमकी, 6 पर केस
Banda News: बांदा। संवाददाता खेत में घुसकर तोड़फोड़ और किसान को जानमाल की धमकी, 6 पर केस खेत में घुसकर तोड़फोड़ और किसान को जानमाल की धमकी, 6 पर केस खेत में
Banda News: बांदा। संवाददाता कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्योटरा पहाड़ छाबी तालाब इलाके में एक किसान के खेत में घुसकर दबंगों द्वारा गाली-गलौज करने, सिंचाई के पाइप तोड़ने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान की तहरीर पर पुलिस ने छह के खिलाफ बलवा समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।क्योटरा पहाड़ छाबी तालाब निवासी पीड़ित किसान राधे निषाद पुत्र स्वर्गीय शिवराज निषाद ने बताया कि वह 28 जुलाई की सुबह उसके खेत में खुटला निवासी उमेश सोनकर पुत्र गेंदू, ग्याशी पुत्र कमतू, मुच्चू पुत्र रामकरण, रज्जु पुत्र बंगा और गोड़ीबाबा निवासी विनोद निषाद व अंशू निषाद लामबंद होकर उसके खेत पर आ धमके।
आरोप है कि खेत में घुसते ही सभी लोग उसे गाली-गलौज कर खेत में रखे सिंचाई के पाइपों को क्षतिग्रस्त कर दिया। गुंडागर्दी का कड़ा विरोध किया, तो दबंगों ने उसे सरेआम जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी उमेश, ग्याशी, मुच्चू, रज्जु, विनोद और अंशू के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।
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