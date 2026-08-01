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Banda News: पारिवारिक गोद स्वास्थ्य शिविर मे देखे गए मरीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ने खुरहंड में पारिवारिक गोद स्वास्थ्य शिविर लगाया। शिविर में 105 मरीजों का पंजीकरण हुआ, जिसमें 60 पुरुष और 45 महिलाएं शामिल थीं। डॉक्टरों ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और आवश्यक दवाओं का वितरण किया। गंभीर मरीजों को आगे की जांच के लिए निर्देशित किया गया।

Banda News: पारिवारिक गोद स्वास्थ्य शिविर मे देखे गए मरीज

Banda News: बांदा। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ने खुरहंड में पारिवारिक गोद स्वास्थ्य शिविर लगाया। शिविर में मरीजो की भीड़ जमा हो गई। डॉक्टरो ने उनका उपचार किया। गंभीर मरीजो को जांच आदि करवाने के निर्देश दिए। रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज के सामुदायिक चिकित्सा विभाग की ओर से बैच 2023 के एमबीबीएस डॉक्टरों ने खुरहंड में पारिवारिक गोद स्वास्थ्य शिविर लगाया। यह शिविर कालेज के प्राचार्य डॉक्टर एसके कौशल की देखरेख में लगाया गया। शिविर में 105 मरीजों का पंजीकरण हुआ। इसमें 60 मरीज व 45 महिलाएं शामिल रही। शिविर में आने वाले ग्रामीणों की ऊंचाई, वजन, ब्लड प्रेशर, बीएमआई आदि की जांच की गई।

इसके बाद उनके रक्त और यूरीन की जांच कर गैर संचारी रोगों का परीक्षण भी किया गया। शिविर में आई महिला चिकित्सकों ने महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इसके बाद उन्हें दवाओं का वितरण किया गया। डॉक्टरो ने मरीजो को नुकसानदायक चीजों से परहेज करने को कहा है। शिविर में सामुदायिक चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद मारूफ, डॉक्टर लाल दिवाकर सिंह, डॉक्टर तरन्नुम के साथ ही जूनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर. जलज चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे।

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