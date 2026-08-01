Banda News: पारिवारिक गोद स्वास्थ्य शिविर मे देखे गए मरीज
Banda News: रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ने खुरहंड में पारिवारिक गोद स्वास्थ्य शिविर लगाया। शिविर में 105 मरीजों का पंजीकरण हुआ, जिसमें 60 पुरुष और 45 महिलाएं शामिल थीं। डॉक्टरों ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और आवश्यक दवाओं का वितरण किया। गंभीर मरीजों को आगे की जांच के लिए निर्देशित किया गया।
Banda News: बांदा। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ने खुरहंड में पारिवारिक गोद स्वास्थ्य शिविर लगाया। शिविर में मरीजो की भीड़ जमा हो गई। डॉक्टरो ने उनका उपचार किया। गंभीर मरीजो को जांच आदि करवाने के निर्देश दिए। रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज के सामुदायिक चिकित्सा विभाग की ओर से बैच 2023 के एमबीबीएस डॉक्टरों ने खुरहंड में पारिवारिक गोद स्वास्थ्य शिविर लगाया। यह शिविर कालेज के प्राचार्य डॉक्टर एसके कौशल की देखरेख में लगाया गया। शिविर में 105 मरीजों का पंजीकरण हुआ। इसमें 60 मरीज व 45 महिलाएं शामिल रही। शिविर में आने वाले ग्रामीणों की ऊंचाई, वजन, ब्लड प्रेशर, बीएमआई आदि की जांच की गई।
इसके बाद उनके रक्त और यूरीन की जांच कर गैर संचारी रोगों का परीक्षण भी किया गया। शिविर में आई महिला चिकित्सकों ने महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इसके बाद उन्हें दवाओं का वितरण किया गया। डॉक्टरो ने मरीजो को नुकसानदायक चीजों से परहेज करने को कहा है। शिविर में सामुदायिक चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद मारूफ, डॉक्टर लाल दिवाकर सिंह, डॉक्टर तरन्नुम के साथ ही जूनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर. जलज चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।