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Banda News: बीमारी से बुजुर्ग की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा। बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग की रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। पुलिस

Banda News: बीमारी से बुजुर्ग की मौत

Banda News: बांदा। बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग की रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। महोबा जिले के महोबकंठ थाना क्षेत्र के बसरिया गांव निवासी 75 वर्षीय फट्टी लाल पुत्र भरोसे कई दिनों से बीमार था, उसके फेफड़ों में पानी आने की बीमारी थी, उसे पड़ोसी अंबिका प्रसाद ने भर्ती कराया। जिसकी मंगलवार की शाम मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। डॉक्टर ने शव को मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है। पड़ोसी अंबिका प्रसाद ने बताया कि फट्टी लाल के आगे पीछे कोई नहीं है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

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