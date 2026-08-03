Banda News: बुजुर्ग ने पेड़ पर फांसी लगा की खुदकुशी
Banda News: बांदा।मरका थाना क्षेत्र के एक गांव में बुजुर्ग के खुदकुशी का मामला सामने आया बुजुर्ग ने पेड़ पर फांसी लगा की खुदकुशी
Banda News: बांदा।मरका थाना क्षेत्र के एक गांव में बुजुर्ग के खुदकुशी का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार नशे के चलते उसने खुदकुशी की घटना को अंजाम दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मरका थाना क्षेत्र के गांव मुरवारा के प्रधान सत्येंद्र सिंह ने बताया कि उनके गांव के 70 वर्षीय बुजुर्ग चंद्रभान सिंह उर्फ फायल ने रविवार को सुबह गांव के बाहर यमुना नदी के पास बबूल के पेड़ से रस्सी से फंदा लगा लिया। दोपहर बाद वहां पहुंचे चरवाहों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। चंद्रभान सिंह का पूरा परिवार गांव इंगुवा में रहता है।
उसकी पत्नी का पहले ही निधन हो चुका है। उसके दो पुत्र हैं। एक पुत्र बाहर रहकर कमाता है। दूसरा पुत्र गांव में रहता है। हालांकि कुछ दिन पहले उसने इंगुवा गांव में स्थित तीन बीघा जमीन बेची थी। इसमें उसे पांच लाख रुपये मिले थे। उसने बेटों को 50-50 हजार रुपये दिए थे। शेष पैसा अपने पास रखकर मुरवारा में रहकर नाई गिरी का काम कर रहा था। वह नशे का भी आदी था। मरका थानाध्यक्ष सूबेदार बिंद ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बुजुर्ग नशे का भी आदी था। नशे के चलते घटना को अंजाम दिया जाना प्रतीत हो रहा है।
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