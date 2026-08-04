Banda News: बीमारी से परेशान बुजुर्ग ने फांसी लगा की खुदकुशी
Banda News: बांदा में एक बुजुर्ग ने बीमारी से परेशान होकर मडइया में लकड़ी की बल्ली से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 75 वर्षीय सुक्खा, जिसका परिवार पहले ही एक सदस्य को खो चुका था, की स्थिति को देखकर उनके पुत्र ने इस घटना की सूचना दी।
Banda News: बांदा। बीमारी से परेशान बुजुर्ग ने मडइया में लकड़ी की बल्ली से फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। देहात कोतवाली क्षेत्र के सैमरा गांव निवासी रामबहोरी ने बताया कि उसका 75वर्षीय पिता सुक्खा पुत्र रामकुमार मड़इया डाल कर रहता था। सोमवार की रात उसने लकड़ी की बल्ली में रस्सी से फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। सुबह गा्रमीणो ने देखा तो परिजनो को सूचना दी। मृतक के पुत्र रामबहोरी ने बताया कि उसकी मां रामकली की 15 वर्षीय पहले मौत हो गई। रामबहोरी बांदा में रहता है। उसका पिता बीमार था। बीमारी के चलते उसके पिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।
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