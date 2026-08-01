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Banda News: तीन लोगों ने ज़हर खाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा जिले में घरेलू विवाद से तंग होकर एक युवती ने जहर खा लिया। 30 वर्षीय जगमोतिन, 25 वर्षीय सुचित्रबीर, और 35 वर्षीय रोशनी ने घरेलू कारणों से आत्महत्या का प्रयास किया। सभी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Banda News: तीन लोगों ने ज़हर खाया

Banda News: बांदा। शहर के अलीगंज निवासी 30 वर्षीय जगमोतिन पत्नी निरंजन ने शनिवार की सुबह घरेलू किसी बात से नाराज होकर जहर खा लिया। हालत बिगड़़ने पर घरवालों को पता चला। इसी तरह अतर्रा थाना क्षेत्र के नगनेधी गांव निवासी 25वर्षीय सुचित्रबीर पुत्र इंद्रपाल ने शनिवार की सुबह घरेलू किसी बात से नाराज होकर जहर खा लिया। हमीरपुर जिला के गुसियारी गांव निवासी 35वर्षीय रोशनी पत्नी राजू ने शुक्रवार की शाम घरेलू कलह से तंग आकर जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर घरवालो को पता चला। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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