Banda News: जांच अधिकारी हुए सेवानिवृत्त, डीजल हेराफेरी की जांच अधर में

Banda News: बांदा। बांदा डिपो में बीते छह माह से अधिक समय से डीजल की हेराफेरी का सिलसिला जारी रहने पर कोई भी कागजात पूर्ण नहीं किए गए हैं। जिसका भंडाफोड़ होने पर डीजल सेक्शन के तीन लिपिकों को निलंबित कर दिया था। इस मामले में यहां अतिरिक्त प्रभार पर तैनात प्रयागराज डिपो के एआरएम राजस्व एसके गुप्ता को निर्देश दिए थे। वह बीते 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए हैं,जिससे जांच अधर में हैं। जिम्मेदारों ने भी इसको लेकर अब तक आगे की कोई कार्रवाई नहीं की है। एआरएम राजस्व एसके गुप्ता ने 25 जुलाई को अपनी जांच रिपोर्ट आरएम रामलवट को सौंपी थी, जिसे लौटाकर तथ्यों को शामिल कर दोबारा जांच करने के निर्देश दिए थे। चर्चा यह भी रही कि एआरएम राजस्व एसके गुप्ता अपने आप को बचाते हुए रिपोर्ट तैयार की थी, क्योंकि जिस समय डीजल की हेराफेरी की गई व रजिस्टर अपूर्ण थे, उस समय उन्हीं को यहां का प्रभार मिला हुआ था। यह रिपोर्ट उन्हें 30 जुलाई तक पूरी कर आरएम को सौंपनी थी। लेकिन जांच रिपोर्ट नहीं दी और 31 जुलाई को एआरएम राजस्व एसके गुप्ता सेवानिवृत्त हो गये। ऐसे में अब जांच अधर में लटकी है।