Banda News: जांच अधिकारी हुए सेवानिवृत्त, डीजल हेराफेरी की जांच अधर में
Banda News: बांदा डिपो में डीजल की हेराफेरी का सिलसिला जारी है। इस पर जांच के बाद तीन लिपिकों को निलंबित किया गया था। एआरएम राजस्व एसके गुप्ता की रिपोर्ट को अधिकारियों ने लौटाया था। उन्होंने 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के बाद जांच अधर में है, जबकि हमीरपुर डिपो की जांच पूरी कर ली गई है।
Banda News: बांदा। बांदा डिपो में बीते छह माह से अधिक समय से डीजल की हेराफेरी का सिलसिला जारी रहने पर कोई भी कागजात पूर्ण नहीं किए गए हैं। जिसका भंडाफोड़ होने पर डीजल सेक्शन के तीन लिपिकों को निलंबित कर दिया था। इस मामले में यहां अतिरिक्त प्रभार पर तैनात प्रयागराज डिपो के एआरएम राजस्व एसके गुप्ता को निर्देश दिए थे। वह बीते 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए हैं,जिससे जांच अधर में हैं। जिम्मेदारों ने भी इसको लेकर अब तक आगे की कोई कार्रवाई नहीं की है। एआरएम राजस्व एसके गुप्ता ने 25 जुलाई को अपनी जांच रिपोर्ट आरएम रामलवट को सौंपी थी, जिसे लौटाकर तथ्यों को शामिल कर दोबारा जांच करने के निर्देश दिए थे। चर्चा यह भी रही कि एआरएम राजस्व एसके गुप्ता अपने आप को बचाते हुए रिपोर्ट तैयार की थी, क्योंकि जिस समय डीजल की हेराफेरी की गई व रजिस्टर अपूर्ण थे, उस समय उन्हीं को यहां का प्रभार मिला हुआ था। यह रिपोर्ट उन्हें 30 जुलाई तक पूरी कर आरएम को सौंपनी थी। लेकिन जांच रिपोर्ट नहीं दी और 31 जुलाई को एआरएम राजस्व एसके गुप्ता सेवानिवृत्त हो गये। ऐसे में अब जांच अधर में लटकी है।
हमीरपुर एआरएम की जांच में सब ठीक मिला
बांदा। बांदा में डीजल सेक्शन में की गई हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद आरएम आरएम रामलवट ने हमीरपुर, महोबा व राठ डिपो में बने डीजल सेक्शन की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की थी। इसमें हमीरपुर के एआरएम राजस्व आरपी साहू समेत एकाउंटेंट घनश्याम व फोरमैन सरोज शामिल रहे। हमीरपुर, राठ व महोबा के डीजल सेक्शन के रख-रखाव, रजिस्टर, आनलाइन रिपोर्ट, स्टाक बैलेंस, खर्च हुए डीजल आदि की जांच पूरी कर ली गई है। जहां टीम ने सब जगह की रिपोर्ट ठीक बताई है।
जांच में सभी तथ्यों को शामिल करने के निर्देश दिए गए थे
जांच में सभी तथ्यों को शामिल करने के निर्देश दिए गए थे। एआरएम राजस्व 31 जुलाई को वह सेवानिवृत्त हो गए हैं, अब जो भी नया अधिकारी पदभार ग्रहण करेगा। उनके द्वारा मामले की जांच की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- रामलवट, क्षेत्रीय प्रबंधक, चित्रकूट धाम मंडल, बांदा
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