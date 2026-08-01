Banda News: सदर में 4.30 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

Banda News: बांदा में सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने लगभग ₹4.30 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें गेस्ट हाउस, पर्यटन हॉल, सामुदायिक भवन और सीसी सड़कों के निर्माण शामिल हैं, जिससे धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

सदर में 4.30 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

Banda News: बांदा। सदर विधानसभा क्षेत्र के सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने विकास खण्ड महुआ एवं बड़ोखर खुर्द के अंतर्गत लगभग ₹4.30 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

विकास परियोजनाओं का शिलान्यास विकास खण्ड महुआ के अंतर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड बांदा द्वारा निर्मित होने वाले गेस्ट हाउस का शिलान्यास किया गया। कुल स्वीकृत लागत ₹1.94 करोड़ है। ग्राम पंचायत भरखरी स्थित कबीर आश्रम में पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत विभिन्न सौंदर्यीकरण एवं निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। लगभग ₹1.05 करोड़ की लागत से पर्यटन हॉल, सीसी रोड, भव्य प्रवेश द्वार, प्रकाश व्यवस्था, हाईमास्ट लाइट सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा। इन कार्यों के पूर्ण होने से धार्मिक एवं पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी तथा क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और अधिक सुदृढ होगी।

अन्य विकास कार्य विधायक ने बुंदेलखंड विकास निधि से स्वीकृत ग्राम भरखरी के सामुदायिक भवन/बारात घर का भी शिलान्यास किया, जिसकी लागत लगभग ₹40 लाख है। अरबई में लगभग ₹29 लाख की लागत से निर्मित तीन सीसी सड़कों तथा लगभग ₹19 लाख की लागत से निर्मित बारात घर का लोकार्पण किया। वहीं, विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द ग्राम कतरावल में लगभग ₹25 लाख की लागत से निर्मित दो सीसी सड़कों एवं लगभग ₹13 लाख की लागत से निर्मित बारात घर का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष महुआ प्रेमस्वरूप द्विवेदी, बड़ोखर ब्लॉक प्रमुख स्वर्ण सिंह सोनू, ग्राम प्रधान बेटालाल श्रीवास, जिला पंचायत सदस्य धीरज राजपूत, छोटेलाल तिवारी,बी.के. सिंह, खंड विकास अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।