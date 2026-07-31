Banda News: अधूरे पड़े विकास कार्यों में तेजी की दरकार, रफ्तार पकड़ेगा विकास

Banda News: फोटो 04 - बबेरू में अधूरा पड़ा निर्माणाधीन बस अड्डा। अधूरे पड़े विकास कार्यों में तेजी की दरकार, रफ्तार पकड़ेगा विकास अधूरे पड़े विकास कार्यों में तेज

Banda News: बांदा। संवाददाता जिले में हो रहे विकास कार्यों में कहीं रफ्तार धीमीं तो कहीं सुस्त नजर आ रही है। कई विकास कार्य तो ऐसे जो कई सालों से अधूरे पड़े हैं जिससे इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल रही है। चुनावी साल में विकास कार्यों की निगरानी तेज हो गई है। जिससे बंद पड़ी परियोजनाओं में तेजी आई है। जिले के लिए केन बेतवा परियोजना में काम चल रहा है। वहीं बबेरू कस्बा में करीब छह साल से निर्माणाधीन है। इसी तरह अन्य परियोजनाओं का भी कुछ ऐसा ही हाल है। सिंचाई विभाग द्वारा गुढ़ा पंप परियोजना का 6.16 करोड़ की लागत से आधुनिकीकरण किया जाना है। पहले इसे 2026 में पूजा हो जाना था। इसे अब पुनरीक्षित कर 20 जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया गया है।

अधर में लटका रोडवेज का निर्माण बबेरू। बबेरू-मर्का व मर्का-कमासिन मार्गों का चौड़ीकरण न होने से आवागमन में आज भी परेशानी होती है। बबेरू के रोडवेज बस स्टैंड का काम अभी भी अधर में लटका है, जो लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम कर रहा है। इसे 2024 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो सका। जिसको लेकर जिम्मेदारों का कहना है कि शेष कार्य तेजी के साथ पूरा हो रहा है। आगामी छह माह में यह संचालित हो जाएगा। कस्बे के कमासिन रोड में बना रहे रोडवेज बस स्टेशन 2020-21 में विधायक चंद्रपाल कुशवाहा ने शिलान्यास किया गया था और शासन द्वारा 6.44 करोड़ की स्वीकृत कर पहली किस्त डेढ़ करोड़ की जारी कर दिया गया था। लेकिन इसी दौरान विधानसभा चुनाव में भाजपा चुनाव हार गई और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विशंभर सिंह यादव विजयी हो गए। इसके कार्य धीमा शुरू हो गया। 2 वर्ष तक बजट के अभाव में काम बंद पड़ा रहा और 5 वर्ष बीतने के बाद भी रोडवेज बस स्टैंड नहीं बना। धन आने के बाद वर्तमान समय में फिनिशिंग का कार्य चल रहा है । अभी क्षेत्र वासियों को 6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा । वर्क इंचार्ज सुनील ने बताया अभी पैसा आया है धन के अभाव में काम बंद था। पूरे परिसर के फिनिशिंग का कार्य चल रहा है क्षेत्र के लोगों के लिए जल्द सुविधा शुरू हो जाएगी।

केन बेतवा के तहत नहरों का किया जा रहा कायाकल्प बांदा। केन बेतवा लिंक परियोजना से जनपद की 1060 किलोमीटर नहरों का कायाकल्प किया जा रहा है। 101 किलोमीटर नहर सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग से लैस होगी। वहीं किसानों को हाइड्रोलिक डिजाइन के जरिए सिंचाई के लिए 24 घंटे पानी दिया जाएगा। अभी नहरों से 87 784 हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य है। नहरों के कायाकल्प के बाद 166975 हैक्टेयर की आसानी से सिंचाई होगी। इससे किसानों का फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और फसलों की लागत घटेगी। वहीं अभी तक हाइड्रोलिक डिजाइन से सुसज्जित होंगी नहरे, 40 प्रतिशत काम ही पूरा हो सका है।

कोट - पूर्व में स्वीकृत जो भी विकास कार्य हैं उनको समय से पूरा करने के लिए कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं। समय समय पर इनका निरीक्षण कर जायजा भी लिया जा रहा है। -

- अजय कुमार पांडेय, मुख्य विकास अधिकारी, बांदा

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सड़क और संपर्क मार्गों के निर्माण को मिलेगी रफ्तार, करोड़ों की परियोजनाओं पर तेजी से चल रहा काम बांदा। जनपद में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा सड़क, पुल और संपर्क मार्गों के निर्माण व चौड़ीकरण की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य तेजी से कराया जा रहा है। एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली योजनाओं में राज्य मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, पुल निर्माण, संपर्क मार्गों के निर्माण तथा नगर क्षेत्र की सड़कों के सुधार पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। बबेरू-तिंदवारी-भूरागढ़ मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, कटेहड़पुर-बबेरू-अतर्रा-रैनी-करतल मार्ग के दो लेन पेव्ड शोल्डर निर्माण, तिंदवारी-गिरवां मार्ग के चौड़ीकरण तथा हरदौली-बांदा मार्ग के सुदृढ़ीकरण जैसी प्रमुख परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इसके अलावा बांदा नगर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-35 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-1113 के जंक्शन के सुधार, बबेरू चौराहे पर स्लिप रोड और रोटरी निर्माण तथा विभिन्न ग्रामीण संपर्क मार्गों के निर्माण कार्य भी कराए जा रहे हैं। कई परियोजनाओं में 40 से 57 प्रतिशत तक कार्य पूरा हो चुका है, जबकि कुछ नई योजनाओं पर हाल ही में काम शुरू हुआ है।