Banda News: व्हाट्सएप काल कर युवती ने बनाया अश्लील वीडियो, ठगे 24 हजार
Banda News: अतर्रा। थाना अतर्रा क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक को व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है
Banda News: अतर्रा। थाना अतर्रा क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक को व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो कॉल कर ब्लैकमेल करने और साइबर ठगी का शिकार बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। अज्ञात जालसाज ने युवक की अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और उसे वायरल करने की धमकी देकर ₹24,000 वसूल लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।अतर्रा थाना क्षेत्र के श्मशान भूमि के पास रहने वाले मोहन लाल वर्मा पुत्र रघुवा के पास बीती 9 मई 2026 की रात करीब 12 बजे एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। आरोप है कि कॉल करने वाले अज्ञात ने बातचीत के दौरान अश्लील हरकतें कीं और धोखाधड़ी से पीड़ित की वीडियो रिकॉर्डिंग (स्क्रीन रिकॉर्डिंग) कर ली।
वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आरोपी ब्लैकमेलिंग पर उतर आया। उसने पीड़ित को धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह इस अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा और उसके परिवार व समाज में बदनाम कर देगा। बदनामी के डर से पीड़ित ने आरोपी के झांसे में आकर यूपीआई के माध्यम से अलग-अलग किश्तों में कुल ₹24,000 की राशि ट्रांसफर कर दी। इसके बाद भी जब धमकियां बंद नहीं हुईं, तो पीड़ित ने हिम्मत जुटाकर पुलिस की शरण ली। थाना प्रभारी राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। एक युवती ने व्हाट्सएप काल कर पहले वीडियो बना लिया था, फिर दूसरे व्यक्ति को फोन देकर ब्लैकमेल किया है।
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