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Banda News: आधी रात को मेडिकल कालेज में जांच करने पहुंचे एडीएम, नदारद मिले डाक्टर व स्टाफ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: फोटो 06 - मेडिकल कालेज में मरीज से जानकारी लेते एडीएम न्यायिक व मौजूद डाक्टर प्रदीप। आधी रात को मेडिकल कालेज में जांच करने पहुंचे एडीएम, नदारद मिले डा

Banda News: आधी रात को मेडिकल कालेज में जांच करने पहुंचे एडीएम, नदारद मिले डाक्टर व स्टाफ

Banda News: बांदा। कार्यालय संवाददाता मेडिकल कालेज में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। इसको लेकर अक्सर मामले सामने आते रहते हैं। बुधवार की रात करीब 11:30 बजे जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) माया शंकर ने रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी ओपीडी, इमरजेंसी आईपीडी, इमरजेंसी ओटी, गायनी इमरजेंसी, पीडियाट्रिक इमरजेंसी, लेबर रूम, आईसीयू, पीआईसीयू तथा जनरल मेडिसिन वार्ड का जायजा लिया।

निरीक्षण में डॉक्टरों की अनुपस्थिति

निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी में डा. प्रदीप सिंह, आईसीयू में डाक्टर सुहैल, जनरल मेडिसिन में डा. आकिब फारूकी, पीआईसीयू में डा. वैभव अग्रवाल मौजूद मिले हैं। निरीक्षण में उपस्थिति पंजिका प्रमाणित नहीं मिली। डॉक्टरों व अन्य कर्मचारियों के हस्ताक्षर क्रमवार नहीं पाए गए। कई स्थानों पर कॉलम खाली मिले। ड्यूटी रोस्टर का उपलब्ध नहीं था, कब किसकी ड्यूटी है। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किस शिफ्ट में कौन चिकित्सक ड्यूटी पर है। निरीक्षण के दौरान कई वार्डों में चिकित्सक अनुपस्थित मिले। उपस्थित कर्मचारियों ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित डॉक्टरों को बुला लिया जाता है, लेकिन निरीक्षण टीम को इसका कोई लिखित रोस्टर या रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके अलावा नर्सिंग व अन्य स्टाफ की शिफ्टवार ड्यूटी सूची भी उपलब्ध नहीं थी, जिससे वास्तविक उपस्थिति का सत्यापन संभव नहीं हो सका। निरीक्षण के दौरान वार्डों के बाहर मरीजों के तीमारदार जमीन पर बैठे मिले। मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है। मेडिकल कालेज के प्राचार्य एसके कौशल का कहना है निरीक्षण के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

सामान्य प्रश्न

बांदा मेडिकल कालेज में किसने औचक निरीक्षण किया?
औचक निरीक्षण अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) माया शंकर ने किया।
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