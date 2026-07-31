Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Banda News: चचेरे भाई ने सेवानिवृत्त दरोगा पर लाठी से किया हमला, केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
Follow us on Google News
share

Banda News: - खेत समतल कराने को लेकर हुआ था विवाद चचेरे भाई ने सेवानिवृत्त दरोगा पर लाठी से किया हमला, केस चचेरे भाई ने सेवानिवृत्त दरोगा पर लाठी से किया हमला, केस

Banda News: चचेरे भाई ने सेवानिवृत्त दरोगा पर लाठी से किया हमला, केस

Banda News: बांदा। संवाददाता कमासिन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ममसी खुर्द में खेत समतल कराने के विवाद में सेवानिवृत्त दरोगा पर हमला करने का मामला सामने आया है। ट्रैक्टर चालक द्वारा बीच-बचाव करने पर आरोपी वहां से चला गया। पीड़ित की तहरीर पर कमासिन पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।मूल रूप से ममसी खुर्द और हाल मुकाम बांदा निवासी ओंकारनाथ वर्मा ने बताया कि वह यूपी पुलिस से सेवानिवृत्त सब-इन्सपेक्टर हैं। 29 जुलाई की शाम वह अपने खेत को समतल करवा रहे थे। इसी दौरान उनके चचेरे भाई शिवभजन वर्मा ने वहां पहुंचकर मिट्टी आने का विरोध किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।आरोप

है कि विवाद के दौरान शिवभजन ने लाठी से सिर पर प्रहार किया, जिससे वह घायल हो गए। मौके पर मौजूद व्यक्ति ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला। कहा वह व उसका भाई कमलेश कुमार खतरनाक किस्म के हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Banda News Banda Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।