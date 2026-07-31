Banda News: चचेरे भाई ने सेवानिवृत्त दरोगा पर लाठी से किया हमला, केस
Banda News: - खेत समतल कराने को लेकर हुआ था विवाद चचेरे भाई ने सेवानिवृत्त दरोगा पर लाठी से किया हमला, केस चचेरे भाई ने सेवानिवृत्त दरोगा पर लाठी से किया हमला, केस
Banda News: बांदा। संवाददाता कमासिन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ममसी खुर्द में खेत समतल कराने के विवाद में सेवानिवृत्त दरोगा पर हमला करने का मामला सामने आया है। ट्रैक्टर चालक द्वारा बीच-बचाव करने पर आरोपी वहां से चला गया। पीड़ित की तहरीर पर कमासिन पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।मूल रूप से ममसी खुर्द और हाल मुकाम बांदा निवासी ओंकारनाथ वर्मा ने बताया कि वह यूपी पुलिस से सेवानिवृत्त सब-इन्सपेक्टर हैं। 29 जुलाई की शाम वह अपने खेत को समतल करवा रहे थे। इसी दौरान उनके चचेरे भाई शिवभजन वर्मा ने वहां पहुंचकर मिट्टी आने का विरोध किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।आरोप
है कि विवाद के दौरान शिवभजन ने लाठी से सिर पर प्रहार किया, जिससे वह घायल हो गए। मौके पर मौजूद व्यक्ति ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला। कहा वह व उसका भाई कमलेश कुमार खतरनाक किस्म के हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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