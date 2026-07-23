Banda News: मारपीट मामले में तीन दोषियों को कोर्ट उठने तक की सजा व जुर्माना

Banda News: बांदा। न्यायालय- विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट- सत्यवीर सिंह ने मारपीट और गाली-गलौज के पांच साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने जुर्म स्वीकार करने पर तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। मटौंध थाना क्षेत्र में 30 जनवरी 2021 को पीड़ित राहुल प्लॉट पर मकान बनवाने के लिए नींव खुदवा रहा था, उसी समय पड़ोसी मोहनलाल, उसकी पत्नी कलावती और लल्ली वहां आए और निर्माण कार्य का विरोध करने लगे। आरोपियों ने राहुल के साथ गाली-गलौज कर पथराव कर दिया, जिससे उसके सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने बीच-बचाव कर राहुल की जान बचाई।

जिसको लेकर मटौंध थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी मोहनलाल, लल्ली और कलावती ने अदालत के समक्ष स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। आरोपितों ने अदालत से गुहार लगाई कि वे वृद्ध, बीमार और गरीब हैं, इसलिए उन्हें कम से कम दंड देकर मामले को समाप्त किया जाए। मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह ने मामले को 'लघु अपराध' की श्रेणी में मानते हुए तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया। प्रत्येक दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा और 800-800 रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषियों को दो-दो महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। फैसले के बाद दोषियों द्वारा मौके पर ही अर्थदंड की राशि जमा करा दी गई, जिसके बाद पत्रावली को दाखिल दफ्तर कर दिया गया।