Banda News: चेक बाउंस मामले में कारोबारी को 9 महीने की जेल
Banda News: - अदालत ने 4.5 लाख रुपये लगाया जुर्माना चेक बाउंस मामले में कारोबारी को 9 महीने की जेल चेक बाउंस मामले में कारोबारी को 9 महीने की जेल
Banda News: बांदा। संवाददाता जिला न्यायालय के सिविल जज (जू.डि.) ने चेक बाउंस के एक मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 9 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 4,50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह धनराशि पीड़ित को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी।
मामले की पृष्ठभूमि
शहर कोतवाली के शंकर नगर, कालूकुआं निवासी पीड़ित नरेंद्र गौतम व आरोपी जितेंद्र सिंह पटेल उर्फ जीतू के बीच गहरी घनिष्ठता थी। आरोपी जितेंद्र ने 'पटेल ट्रेडर्स' नाम से गिट्टी, सीमेंट और ईंट का कारोबार शुरू करने के लिए नरेंद्र से 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद मांगी थी। नरेंद्र ने 1.5 लाख रुपये नकद और 1.5 लाख रुपये चेक के माध्यम से आरोपी को दे दिए।
मुकदमे की प्रक्रिया
तय समय सीमा बीतने के बाद जब नरेंद्र ने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने उन्हें दो अलग-अलग बैंकों के चेक (एक 2 लाख और दूसरा 1 लाख रुपये का) सौंप दिए। नरेंद्र ने जब इन चेकों को सितंबर 2022 में बैंक में लगाया, तो खातें में पर्याप्त धनराशि नहीं है की टिप्पणी के साथ दोनों चेक बाउंस हो गए। इसके बाद पीड़ित ने एडवोकेट नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर कोर्ट की शरण ली। सुनवाई के दौरान आरोपी जितेंद्र सिंह पटेल ने कोर्ट में अजीबोगरीब दलीलें दीं। उसने दावा किया कि चेक पर उसके दस्तखत नहीं हैं और पीड़ित ने उसकी दुकान से चेक चुराकर फर्जीवाड़ा किया है। हालांकि, जिरह के दौरान वह खुद ही अपने बयानों में फंस गया। कोर्ट ने पाया कि आरोपी पहले भी कई अन्य लोगों के साथ ऐसे ही चेक बाउंस के मुकदमों में शामिल रहा है, जिससे साबित होता है कि वह एक पेशेवर डिफॉल्टर है। न्यायाधीश शुभांशु दास ने मामले की गंभीरता और अभियोजन पक्ष के मजबूत सबूतों को देखते हुए जितेंद्र सिंह पटेल को धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत दोषी पाया। अदालत ने आदेश दिया है कि दोषी को 45 दिनों के भीतर जुर्माने की 4.5 लाख रुपये की रकम कोर्ट में जमा करनी होगी। यदि वह ऐसा करने में नाकाम रहता है, तो उसे एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। कोर्ट के आदेश के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
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