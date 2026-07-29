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Banda News: किसानों से धोखाधड़ी करने में ड्राइवर, कंडक्टर और पल्लेदार को जमानत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा में, किसानों के गेहूं की घटतौली के मामले में सेशन न्यायाधीश ने तीन आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि व्यापारियों ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन से गेहूं की गलत तौल की थी। अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया गया है, लेकिन कई कड़े शर्तें भी लगाई गई हैं।

Banda News: किसानों से धोखाधड़ी करने में ड्राइवर, कंडक्टर और पल्लेदार को जमानत

Banda News: बांदा। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मशीन से किसानों के गेहूं की घटतौली कर धोखाधड़ी करने के मामले में सेशन न्यायाधीश अल्पना ने जेल में बंद तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। अदालत ने तीनों अभियुक्तों को पचास-पचास हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि की एक-एक जमानतदार दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। ग्राम करहिया निवासी शिकायतकर्ता रुद्रप्रताप वाजपेयी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बिजनौर से आए व्यापारियों ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन से उनके और गांव के अन्य किसानों रोहित सिंह और पुष्पेंद्र सिंह के गेहूं की तौल की। आरोप था कि आरोपियों ने कुल 197 कुंतल गेहूं को धोखाधड़ी से 131 कुंतल बताकर खरीदा और कुल 3,14,400 रुपये का भुगतान किया।

घटतौली कर ज्यादा गेहूं एक डीसीएम वाहन से लादकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में धारा 318(4) और 317(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों मुकीम (कंडक्टर), मोहम्मद जासिद (पल्लेदार) और मोहम्मद शाकिब (ड्राइवर) के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि तीनों बिजनौर के निवासी हैं और बेहद गरीब हैं। वे इस कथित धोखाधड़ी से पूरी तरह अनजान हैं। वकीलों ने मुख्य रूप से यह विधिक बिंदु उठाया कि 'विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009' के तहत घटतौली या इलेक्ट्रॉनिक मशीन की जांच का अधिकार केवल विधिक माप विज्ञान निरीक्षक को है, पुलिस को सीधे एफआईआर दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा, एफआईआर में शिकायतकर्ता के पिता के नाम में विसंगति थी और रिपोर्ट भी 8 दिन की देरी से दर्ज कराई गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता के कड़े विरोध के बावजूद सेशन कोर्ट ने पाया कि तीनों आरोपी मूल एफआईआर में नामजद नहीं थे और उनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी नहीं है। चूंकि इन धाराओं में अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और आरोपी 28 जून 2026 से जिला कारागार बांदा में निरुद्ध हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जाना न्यायोचित है।अदालत ने कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। आरोपियों को विचारण के दौरान हर तारीख पर हाजिर होना होगा, वे गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेंगे और उन्हें अपने व जमानतदारों के मोबाइल नंबर व स्थाई पते का सत्यापन अदालत में कराना होगा।

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