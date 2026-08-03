Banda News: शादी के 56 दिन बाद छोड़ा था घर, घरेलू हिंसा का केस खारिज

Banda News: बांदा। जिला न्यायालय के सिविल जज (जू.डि.)/त्वरित न्यायालय ने पारिवारिक विवाद के एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने बहू द्वारा अपने पति और ससुराल वालों पर लगाए गए घरेलू हिंसा, अतिरिक्त दहेज की मांग के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि महिला अपने आरोपों को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही और उसने केवल ससुराल पक्ष को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। मामला अतर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां एक कॉलोनी की रहने वाली महिला की शादी 29 अप्रैल 2017 को फतेहपुर निवासी विवेक मिश्रा के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी।

शादी के बाद प्रीति महज 56 दिन ही अपनी ससुराल में रही और जून 2017 में अपने मायके लौट आई। इसके बाद दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मई 2022 में बांदा कुटुंब न्यायालय (फैमिली कोर्ट) के आदेश पर दोनों का तलाक भी हो गया।तलाक होने के बावजूद महिला ने जनवरी 2022 में पति विवेक मिश्रा, जेठ पंकज मिश्रा, सास पुष्पा मिश्रा और ननदों समेत 6 लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया। महिला ने आरोप लगाया था कि उसका पति एड्स और नपुंसकता जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित है और ससुराल वाले उसे जेठ के साथ जबरन संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित करते थे। मना करने पर उसे बाथरूम में बंद कर शरीर पर बर्फ डाली जाती थी। साथ ही 6 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग की जा रही थी। सुनवाई के दौरान पति के वकील ने कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए। कोर्ट के सामने यह तथ्य आया कि शादी के तुरंत बाद पति-पत्नी हवाई जहाज से 12 दिनों के लिए बेंगलुरु और मैसूर घूमने गए थे, जहां की तस्वीरों में दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। इसके अलावा, पति ने अपनी मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, एंजियोग्राफी और सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, जिसमें वह पूरी तरह स्वस्थ पाया गया। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि महिला ने पति द्वारा कोर्ट के माध्यम से मेडिकल जांच कराने के प्रस्ताव का लिखित रूप से कड़ा विरोध किया था, जिससे उसके झूठे आरोपों की पोल खुल गई। कोर्ट न्यायाधीश शुभांशु दास ने मामले की बारीकी से समीक्षा करते हुए कहा कि शादी के तुरंत बाद इस तरह की प्रताड़ना की बात गले नहीं उतरती। कोर्ट ने टिप्पणी की कि शादी के बाद आपसी सामंजस्य बिठाने में समय लगता है। दोनों पक्षों के बीच वैचारिक मतभेद या नोक-झोंक हो सकती है, लेकिन हर वैचारिक मतभेद को घरेलू हिंसा के दायरे में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने शादीशुदा ननदों को भी इस मामले में क्लीन चिट दी, जो पहले से अपने ससुराल में रह रही थीं। अदालत ने महिला के दावों को आधारहीन मानते हुए धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर उसका प्रार्थना पत्र पूरी तरह निरस्त कर दिया।