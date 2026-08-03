Banda News: विवाद को आपराधिक रंग देने की कोशिश नाकाम, दामाद का केस खारिज
Banda News: बांदा में जिला न्यायालय ने पारिवारिक रंजिश से जुड़े एक मामले में एक शख्स द्वारा अपने ससुर, साले और पत्नी पर दर्ज की गई मारपीट और धमकी की शिकायत को मनगढ़ंत मानते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोप सच नहीं थे और दामाद ने इसे आपराधिक रंग देने की कोशिश की थी।
Banda News: बांदा। जिला न्यायालय के सिविल जज (जू.डि.)/ ने पारिवारिक रंजिश से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने एक शख्स द्वारा अपने ससुर, साले और पत्नी के खिलाफ दर्ज कराए गए मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के मुकदमे को पूरी तरह मनगढ़ंत और बनावटी मानते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद को दामाद द्वारा आपराधिक रंग देने की कोशिश की गई थी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। परिवादी अविनाश तिवारी ने कोर्ट में केस दाखिल कर आरोप लगाया कि 11 जून 2025 की रात उसके ससुर अनिल कुमार द्विवेदी, साला अंबर द्विवेदी और पत्नी निधि द्विवेदी एक बाइक व स्कूटी से घर आए।
उसके ससुर ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। साले ने मोबाइल फोन दीवार पर पटक कर तोड़ दिया। सभी ने मिलकर 4-5सादे कागजों पर जबरन हस्ताक्षर करा लिए। सुनवायी के दौरान विपक्षी (साले व ससुर) के अधिवक्ता ने पुख्ता दस्तावेज पेश किए। कोर्ट को बताया कि पत्नी निधि ने पहले से ही पति अविनाश व सास ससुर पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा रखा है। इसके अलावा कुटुंब न्यायालय में भरण पोषण व घरेल हिंसा का केस दर्ज करा रखा है। वकीलों ने दलील दी कि इन मुकदमों से बचने और पत्नी के परिवार पर दबाव बनाने (पेशबंदी) के उद्देश्य से दामाद ने यह झूठी कहानी रची है। न्यायाधीश शुभांशु दास ने जब पत्रावली और पुलिस रिकॉर्ड का बारीकी से मुआयना किया, तो दामाद की पोल खुल गई। कोर्ट ने पाया कि अविनाश इससे पहले नवंबर 2024 में भी एसपी को हूबहू शिकायत भेजी थी। जिसमें जिसमें तारीख बदलकर मोबाइल तोड़ने व सादे कागज पर दस्तखत कराने की बात कही गई थी। उस समय महिला थाने की पुलिस जांच में उसके सारे आरोप झूठे पाए गए थे और शिकायत खारिज कर दी गई थी। अदालत ने कहा कि एक ही जैसी घटना की कहानी बार बार दोहराना अविश्वसनीय व बनावटी है। अविनाश की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।