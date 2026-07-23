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Banda News: नपा प्रतिनिधि ने लिखा भाजपा नेता खिलवा रहे जुआं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकित बासू ने अपनी पार्टी के नेताओं पर जुआं खिलवाने का आरोप लगाया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि भाजपा के कुछ नेताओं के संरक्षण में कंचनपुरवा में नाल बंद जुआं चल रहा है। पुलिस जांच कर रही है और अगर आरोप सत्य पाए गए, तो कार्रवाई की जाएगी।

Banda News: नपा प्रतिनिधि ने लिखा भाजपा नेता खिलवा रहे जुआं

Banda News: बांदा। नगर पालिका बांदा अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकित बासू ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर जुआं खिलवाने का लेकर फेसबुक पर पोस्ट लिखी है। जिसकी सियासी गलियारों में खूब चर्चा है। अंकित बासू ने लिखा है कि भाजपा के कुछ नेताओं के आशीर्वाद से कंचनपुरवा में चल रहा नाल बंद जुआं। पुलिस की आंखों में बंधी है पट्टी। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। उधर, शहर कोतवाल बलराम सिंह का कहना है कि मामले को लेकर जांच की जा रही है। अगर सत्यता मिली तो कार्रवाई की जाएगी।

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