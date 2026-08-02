Banda News: पिकअप ने बाइक में टक्कर मार 100 मीटर घसीटा, ठेकेदार की मौत

Banda News: पैलानी। दोस्त के यहां से बच्चे का जन्म दिन मनाकर लौट रहे ठेकेदार की बाइक में ट्रांसफार्मर लादकर जा रही बिजली विभाग की पिकअप ने टक्कर मार कर उसे 100 मीटर तक घसीटा। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों की मदद से पुलिस ने उसे जसपुरा सीएचसी में भर्ती कराया। यहां से नाजुक हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लिया है। पैलानी थाने के शेखूपुर निवासी 48 वर्षीय गोरे सिंह चौहान पुत्र जागेश्वर सिंह चौहान ठेकेदार थे। शनिवार को वह कुम्हरिया डेरा में शिक्षक राजवीर के नाती के जन्मदिन में गए थे।

जन्म दिन मनाने के बाद रात साढ़े आठ बजे बाइक पर घर लौट रहा थे। तभी पैलानी डेरा के पास ट्रांसफार्मर लदी पिकअप ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। बाइक सवार करीब 100 मीटर तक घिसटता गया। इस बीच चालक पिकअप खड़ी कर फरार हो गया। बाइक सवार ठेकेदार गोरे सिंह के हेलमेट न लगाए होने से सिर में गंभीर चोटें आईं और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों की मदद से उसे जसपुरा अस्पताल लाया गया। हालत नाजुक देख डाक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। रास्ते में कालेश्वर के पास युवक ने दम तोड़ दिया। ठेकेदार के तीन बेटियां पल्लवी, पारुल, प्रिया व एक बेटा आर्यन हैं। मौत की खबर मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई। पत्नी कंचन का रो-रोकर बुरा हाल है। छोटे भाई ने बताया कि चार भाइयों में वह तीसरे नंबर का था। शनिवार को वह शिक्षक राजवीर के यहां नाती के जन्मदिन में कुम्हारिया डेरा गया था। वापस आते समय पैलानी डेरा में हादसा हो गया। थाना प्रभारी राममोहन राय ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रांसफॉर्मर लदा पिकअप को थाने पर खड़ा कर लिया है। उन्होंने बताया कि परिजनों से तहरीर मिलने पर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।