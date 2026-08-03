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Banda News: पुलिया बनी मार्ग पर सात माह बाद आवागमन चालू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: पैलानी तहसील के खप्टिहा कलां कस्बे में 7 माह से अधूरी पुलिया के निर्माण कार्य में विलंब के कारण लोगों को कठिनाई हो रही थी। बस स्टैंड से पंचायत भवन तक जाने वाला मार्ग अब पुनः खुल गया है। यह निर्णय लोक निर्माण विभाग द्वारा लिया गया है, जिसका लाभ आम नागरिकों और श्रद्धालुओं को मिलेगा।

Banda News: पुलिया बनी मार्ग पर सात माह बाद आवागमन चालू

Banda News: पैलानी। पैलानी तहसील के खप्टिहा कलां कस्बे में पिछले 7 माह से अधूरी पड़ी पुलिया के निर्माण कार्य में विलंब होने की वजह से बस स्टैंड से पंचायत भवन, पाथादाई मंदिर तक जाने वाला यह मार्ग आम नागरिकों तथा श्रद्धालुओं के लिए सिरदर्द बना हुआ था। खबरें प्रकाशित होने के बाद इस मार्ग को आवागमन के लिए खोल दिया गया है। बता दें कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बस स्टैंड से लेकर पंचायत भवन तक जाने वाले 99 लाख की लागत से बने सीसी मार्ग पर अधूरी पड़ी पुलिया की वजह से कस्बे सहित लगभग आधा दर्जन गावों के साथ-साथ श्रद्धालु भक्तों का आवागमन बंद पड़ा हुआ था।

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जिसकी वजह से केन नदी के उसे पर बसे मजरों मैं रहने वाले ग्रामीण की आम दिनचर्या में भीषण परेशानियां उठानी पड़ती थी। फिलहाल लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग को चलने लायक बनाया गया है।

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