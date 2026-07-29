Banda News: मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, गुरुओं का लिया आशीर्वाद
Banda News: गुरु पूर्णिमा पर भक्तों ने मंदिरों में अपने-अपने गुरुओं की पूजा अर्चना की। महाकालेश्वर, खप्टिहाकलां, गढ़ी दाई और रघुवीर मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। हवन पूजन के कार्यक्रम हुए और लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। पुजारियों ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया।
Banda News: पैलानी। गुरु पूर्णिमा पर सुबह से ही मंदिरों, शिवालयों, गुरु मढ़ियों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। अपने-अपने गुरुओं की पूजा अर्चना कर भक्तों ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। महाकालेश्वर मंदिर, खप्टिहाकलां के रघुवीर मंदिर, गढ़ी दाई मंदिर, गुरु सदन आदि स्थानों पर भक्तों की लंबी कतार दिखी। जगह-जगह हवन पूजन के कार्यक्रम हुए। लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी गोविंद दास ब्रह्मचारी, बालक दास, गढ़ीदाई मंदिर में लंबरी तिवारी, रघुवीर मंदिर पर रामविलास गुप्ता परिवार ने गुरु महाराज की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया।
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