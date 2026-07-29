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Banda News: मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, गुरुओं का लिया आशीर्वाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: गुरु पूर्णिमा पर भक्तों ने मंदिरों में अपने-अपने गुरुओं की पूजा अर्चना की। महाकालेश्वर, खप्टिहाकलां, गढ़ी दाई और रघुवीर मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। हवन पूजन के कार्यक्रम हुए और लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। पुजारियों ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया।

मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, गुरुओं का लिया आशीर्वाद
मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, गुरुओं का लिया आशीर्वाद

Banda News: पैलानी। गुरु पूर्णिमा पर सुबह से ही मंदिरों, शिवालयों, गुरु मढ़ियों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। अपने-अपने गुरुओं की पूजा अर्चना कर भक्तों ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। महाकालेश्वर मंदिर, खप्टिहाकलां के रघुवीर मंदिर, गढ़ी दाई मंदिर, गुरु सदन आदि स्थानों पर भक्तों की लंबी कतार दिखी। जगह-जगह हवन पूजन के कार्यक्रम हुए। लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी गोविंद दास ब्रह्मचारी, बालक दास, गढ़ीदाई मंदिर में लंबरी तिवारी, रघुवीर मंदिर पर रामविलास गुप्ता परिवार ने गुरु महाराज की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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