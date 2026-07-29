Banda News: संत तुलसी में गुरु पूर्णिमा पर हुआ हवन-पूजन
Banda News: बांदा में इंदिरा नगर स्थित संत तुलसी पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरु भरत मुनि महाराज ने गुरु वेद व्यास और संत तुलसीदास जी का पूजन किया। शिक्षिकाओं ने रोचक प्रसंग सुनाए और विद्यालय के प्रबंधकों ने कार्यक्रम में भाग लिया।
Banda News: बांदा। इंदिरा नगर स्थित संत तुलसी पब्लिक स्कूल में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर कार्यक्रम हए। हरिद्वार से आए गुरु भरत मुनि महाराज ने गुरु वेद व्यास,संत तुलसीदास जी का पूजन किया। शिक्षिका प्राची श्रीवास्तव व रेसू सोनी ने रोचक व ज्ञानवर्धक प्रसंग सुनाए। प्रबंधक संत कुमार गुप्ता, प्रबंधक मनीष गुप्ता,डॉ.जगदीश नारायण चसौरिया, अशोक पांडेय, राजेंद्र कुमार द्विवेदी, जगनायक यादव, डॉ.रिंकू सिंह आदि रहे।
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