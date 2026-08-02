Banda News: चालकों व परिचालकों ने किया चक्का जाम
Banda News: बांदा में निजी बस चालक और परिचालक रविवार को धरने पर बैठ गए। उन्होंने रोडवेज बसों के संचालन और मालिकों के उत्पीड़न के खिलाफ मांगें कीं। चालकों ने कहा कि रोडवेज बसों के कारण उनकी सवारी में कमी आई है और पगार में कटौती हो रही है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है।
Banda News: बांदा। निजी बस के चालक व परिचालकों ने रविवार को पूरी तरह चक्का जाम कर धरने पर बैठ गए। बबेरू-राजापुर रूट पर रोडवेज बसों के चलाने और बस मालिकों के उत्पीड़न सहित कई अन्य मांगों को पूरा किए जाने की मांग की। चालकों ने कहा कि रोडवेज बसों की वजह से उन्हें सवारियां नहीं मिलती और मालिक उनकी पगार में कटौती करते हैं। इससे उनका परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। बाबूलाल चौराहा स्थित प्राइवेट बस स्टैंड से बांदा-बबेरू-राजापुर व बांदा बबेरू-बिसंडा अतर्रा के लिए करीब 92 बसों का संचालन किया जाता है। परिचालकों का कहना है कि यह मार्ग अराष्ट्रीयकृत है और इसमें रोडवेज बसें नहीं चलनी चाहिए,लेकिन परिवहन निगम मनमानी तरीके से कई बसें चला रहा है।
रोडवेज बस चालक कालूकुआं तिराहे से लेकर कई स्टाप तक घंटों बसें रोककर सवारियां भरते हैं। दूसरी तरफ ऑटो व टैक्सियां भी निर्धारित 12 किलोमीटर की जगह बबेरू तक फर्राटे भरते हैं। ऐसे में प्राइवेट बसों का चलना मुश्किल हो गया है। रविवार को करीब 100 से ज्यादा चालक व परिचालक,क्लीनर बस स्टाप में ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। कहा कि डीएम को कई बार ज्ञापन दिया, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब वह बस नहीं चलाएंगे, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। वहीं बबेरू रूट की प्राइवेट बस बंद होने से यात्री भटकते रहे। महिलाएं व बच्चे टैक्सियां बुक कर अपने घर पहुंची। इस मौके पर सूरजपाल, कासिम, धनराज आदि मौजूद रहे।
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