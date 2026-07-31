Banda News: घर का ताला तोड़कर जेवर व नकदी ले गए चोर
Banda News: बांदा के इटरा मिलौली गांव में चोरों ने बुधवार रात एक घर के ताले को तोड़कर तीन बक्से चुरा लिए। बक्सों में पत्नी और बेटी के सोने-चांदी के जेवर और 25 हजार रुपये नकद थे। गृहस्वामी ने पुलिस को सूचना दी, जिसने संदिग्ध महेश को हिरासत में लिया है। जांच जारी है।
Banda News: बांदा। बिसंडा थाना के इटरा मिलौली गांव में चोर बुधवार की रात घर का ताला तोड़कर तीन बक्से उठा ले गए। जेवर व नकदी निकालने के बाद खेत में फेंक दिया। गृहस्वामी को सुबह जानकारी हुई तो उसने पुलिस को सूचना दी। इटरा मिलौली गांव निवासी लुस्सू ने बताया कि बुधवार की घर में ताला लगा था। वह बाहर गया था। गुरुवार को सुबह पांच बजे उसे चोरी की जानकारी हुई। घर के अंदर देखा तो तीन बक्से गायब थे, जो कुछ दूर खेत में टूटे हुए पड़े मिले। बक्सों में उसकी पत्नी व बेटी के सोने व चांदी के करीब दो लाख के जेवर और 25 हजार रुपये नकद थे।
उसे शक है कि गांव का ही महेश ने यह चोरी की है। पुलिस ने महेश के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। बिसंडा थाने के उप निरीक्षक रवींद्रनाथ दुबे मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चोरी का जल्द खुलासा किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।