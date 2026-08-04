Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Banda News: एक माह बाद दुर्घटना का केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
Follow us on Google News
share

Banda News: अतर्रा में एक युवक की मौत के मामले में उसके भाई ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 25 वर्षीय नरेश यादव बाइक से जा रहा था, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मारी। घायल अवस्था में अस्पताल लाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Banda News: एक माह बाद दुर्घटना का केस दर्ज

Banda News: अतर्रा। एक माह पहले अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत के मामले में दिवंगत के भाई ने तहरीर देते हुए चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। नरैनी थाना क्षेत्र के गांव पल्हरी निवासी 25वर्षीय नरेश यादव बीते दो जुलाई की दोपहर बाइक से बहन की ससुराल ग्राम महोखर जा रहा था। तभी नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी - मिर्जापुर रात की आयुर्वेदिक कॉलेज के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सामने से टक्कर मार गंभीर रूप से घायल कर दिया था। राहगीरों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतर्रा पहुंचाया था। जहां ड्यूटी में मौजूद डाक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया था।

ये भी पढ़ें:कार की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत

मृतक के भाई उमेश ने अज्ञात चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Banda News Accident Banda Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।