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Banda News: साहब -पति को फर्जी फंसा रही दबंग महिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा के गायत्री नगर मोहल्ले की रूबीना खातून ने डीएम से गुहार लगाई। उनके पति रायपुर में प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं पर एक महिला उन पर गंभीर आरोप लगाकर ब्लैकमेल कर रही है। रूबीना ने कहा कि यदि पुलिस आसपास के लोगों से बयान लेगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी।

Banda News: साहब -पति को फर्जी फंसा रही दबंग महिला

Banda News: बांदा। नगर कोतवाली के गायत्री नगर मोहल्ला निवासी रूबीना खातून पत्नी अनवर खान मंगलवार को डीएम की चौखट पहुंची और पति को बचाने की गुहार लगाई। कहा कि उसके पति रायपुर (छत्तीसगढ़) में प्राइवेट गाड़ी चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनके तीन बच्चे हैं। मोहल्ले की एक महिला पति पर गंभीर आरोप लगाकर ब्लैकमेल करती है और फर्जी फंसाने की कोशिश कर रही है। पुलिस यदि आसपास के लोगों से बयान लेगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। महिला का भाई उस पर खुद गलत निगाह रखता है। बच्चों को अगवा करने की धमकी देता है। महिला व उसके भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश करें।

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