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Banda News: चोरी के माल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा पुलिस ने चोरी के सामान और अवैध तमंचा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अजय कुमार ने चोरी की वारदात को स्वीकार किया। पहले चोरी की रिपोर्ट्स 26 जून और 3 अगस्त को क्षेत्र के गांवों से मिली थीं। पुलिस ने आरोपी को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे टोल के पास से पकड़ा।

Banda News: चोरी के माल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

Banda News: बांदा। संवाददाता थाना बिसंडा पुलिस ने चोरी के सामान साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी के आभूषण, बर्तन व अवैध तमंचा सहित 2300 रुपये नकद बरामद किए हैं। थाना बिसंडा प्रभारी सीपी तिवारी ने बताया कि क्षेत्र के ग्राम पुनाहार निवासी शिवप्यारी 26 जून को अपने घर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किए जाने के संबंध में सूचना दी थी। थाना क्षेत्र के सुखदेव का पुरवा निवासी चन्द्रभवन तीन अगस्त को अपने घर में अजय नामक व्यक्ति द्वारा चोरी किए जाने के संबंध में सूचना दी गई । मुकदमा दर्ज कर टीमों का गठन किया गया ।

सुरागरसी कर आरोपी की पहचान की गई । मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने आरोपी अजय कुमार पुत्र इन्द्रजीत निवासी ग्राम सुखदेव का पुरवा थाना बिसंडा को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे टोल के पास स्थित पुलिया से गिरफ्तार कर लिया । पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसने दोनों घटनाओं को अंजाम दिया है।

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