Banda News: चोरी के माल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार
Banda News: बांदा पुलिस ने चोरी के सामान और अवैध तमंचा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अजय कुमार ने चोरी की वारदात को स्वीकार किया। पहले चोरी की रिपोर्ट्स 26 जून और 3 अगस्त को क्षेत्र के गांवों से मिली थीं। पुलिस ने आरोपी को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे टोल के पास से पकड़ा।
Banda News: बांदा। संवाददाता थाना बिसंडा पुलिस ने चोरी के सामान साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी के आभूषण, बर्तन व अवैध तमंचा सहित 2300 रुपये नकद बरामद किए हैं। थाना बिसंडा प्रभारी सीपी तिवारी ने बताया कि क्षेत्र के ग्राम पुनाहार निवासी शिवप्यारी 26 जून को अपने घर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किए जाने के संबंध में सूचना दी थी। थाना क्षेत्र के सुखदेव का पुरवा निवासी चन्द्रभवन तीन अगस्त को अपने घर में अजय नामक व्यक्ति द्वारा चोरी किए जाने के संबंध में सूचना दी गई । मुकदमा दर्ज कर टीमों का गठन किया गया ।
सुरागरसी कर आरोपी की पहचान की गई । मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने आरोपी अजय कुमार पुत्र इन्द्रजीत निवासी ग्राम सुखदेव का पुरवा थाना बिसंडा को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे टोल के पास स्थित पुलिया से गिरफ्तार कर लिया । पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसने दोनों घटनाओं को अंजाम दिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।