Banda News: आसमान से काले मेघ गायब, सावन में जेठ जैसी तेज धूप

Banda News: बांदा। जनपद में किसानों के मन में सूखे की आशंका बढ़ गई है। सावन में बारिश की कमी से धान और अन्य फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जुलाई में 311.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी समय 759.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी। किसानों का कहना है कि अगर बारिश नहीं हुई तो फसलें सूख जाएंगी।

आसमान से काले मेघ गायब, सावन में जेठ जैसी तेज धूप

Banda News: बांदा। जनपद में एक बार फिर किसानों के मन में सूखे की आशंका सताने लगी है। आसमान से काले मेघ गायब हैं और सावन माह में जेठ जैसी चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। जुलाई माह जमकर बरसा,पर सावन लगते ही मानसून ठिठक गया है।

बारिश का पूरा विवरण इस वर्ष अभी तक 311.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि पिछले वर्ष 31 जुलाई तक 759.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बारिश कम होने से धान व खरीफ अन्य की फसलों पर प्रभाव पड़ रहा है। जनपद में इस वर्ष मानसून करीब एक सप्ताह विलंब से आया, लेकिन एक जुलाई से ही झमाझम बारिश की शुरुआत हुई। पूरे जुलाई कभी रुक-रुककर तो कभी तेज बारिश से गर्मी से जूझ रहा पूरा जिला पानी-पानी हो गया। लेकिन इधर, एक सप्ताह से मौसम साफ है और जब कभी काले मेघ दिखते हैं, पर बूंदाबादी कर निकल जा रहे हैं।

किसानों की चिंता धान की रोपाई में जुटे किसान मानसून की बेरूखी देख मायूस हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि सावन माह में बारिश नहीं हुई तो धान ही नहीं, ज्वार, तिल, मूंग,उर्द आदि की फसलें भी नहीं हो पाएंगी। रवी फसलों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। उधर, प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष जिले में जुलाई तक 311.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। जबकि जुलाई में ही 228.6 मिलीमीटर पानी बरसा है। जनपद में पूरे मानसून 30 जून से 15 सितंबर तक औसतन 946.2 मिलीमीटर बारिश का औसत है। पिछले वर्ष 1093.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जुलाई माह में 627.1 मिलीमीटर पानी बरसा था। जबकि जुलाई तक कुल 759.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी। पिछले छह सालों का आंकड़ा देखें तो वर्ष 2022 में सबसे कम 120 मिलीमीटर पानी जुलाई में बरसा था। जबकि पूरे मानसून में 439 मिलीमीटर बारिश हुई थी।

मौसम विशेषज्ञ की राय किसानों का कहना है कि इस बार सावन माह में काली घटाएं गायब हैं और जेठ जैसी तेज धूप निकल रही है। तेज धूप लगातार रही और झमाझम बारिश नहीं होती तो खेतों में रोपी गई धान की फसल पीली पड़ जाएगी। अरहर, ज्वार, मूंग, उर्द, तिल,सोयाबीन की फसलें भी सूख जाएंगी。

----------------

पिछले छह वर्षों में जुलाई तक की बारिश पर एक नजर (वर्षा मिलीमीटर में)

वर्ष जुलाई जुलाई तक कुल मानसूनी वर्षा

2026 228.0 311.2 --

2025 627.1 759.9 1093.0

2024 275.9 390.0 859.0

2023 175.0 265.0 576.6

2022 120.0 206.3 439.8

2021 263.0 397.0 740.0

मौसम विभाग का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने इस वर्ष औसत से कम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। अगस्त माह में मानसून ठहरा है, लेकिन दूसरे पखवारे में अच्छी बारिश के अनुमान है। किसान कम पानी वाली फसलें बोने का प्रयास करें।

-डॉ.दिनेश शाह, मौसम पर्यवेक्षक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा