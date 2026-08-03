Banda News: स्टेडियम में जल भराव व गंदगी पर डीएम ने मांगी आख्या
Banda News: बांदा में स्पोर्ट्स स्टेडियम में जल भराव और गंदगी के मामले में डीएम ने क्रीड़ा विभाग से रिपोर्ट मांगी है। समाजसेवी कुलदीप शुक्ला ने निर्माण में अव्यवस्थाओं की शिकायत की थी। उप जिला क्रीड़ा अधिकारी ने कहा कि जल्दी ही सुधार कार्य किया जाएगा, जिसमें पानी की ड्रेनेज और खेल मैदान की मरम्मत शामिल है।
Banda News: बांदा। स्पोर्ट्स स्टेडियम में जल भराव, गंदगी व अधूरे निर्माण को लेकर डीएम ने क्रीड़ा विभाग से आख्या मांगी है। उप जिला क्रीड़ाधिकारी ने स्टेडियम में निर्माण के चलते अव्यवस्थाओं की बात स्वीकार की है और जल्द ठीक कराने का भरोसा दिया है। आवास विकास मोहल्ला निवासी समाजसेवी कुलदीप शुक्ला ने आईजीआरएस के माध्यम से मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। उनका कहना था कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में बारिश से जलभराव है और पाथवे आदि ध्वस्त हैं। अव्यवस्थाओं के कारण अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं। डीएम ने इस पर क्रीड़ाधिकारी से आख्या मांगी थी। उप जिला क्रीड़ा अधिकारी कल्पना कमल ने डीएम को भेजी आख्या में कहा है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में यूपीपीसीएल कबड्डी हाल, बाउंड्रीवाल तथा पाथवे का निर्माण करा रहीहै।
वहीं सीएंडडीएस संस्था खेल मैदान की पुराई का काम कर रही है। पानी की ड्रेनेज, खेल मैदान फिसिंग का कार्य व आवासीय छात्रावास के मरम्मत का भी कार्य हो रहा है। इसी वजह से यहां कुछ अव्यवस्थाएं हैं। जल्द ही इन्हें ठीक करा लिया जाएगा।
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